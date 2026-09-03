33기 순자가 영호에 부담을 토로했다./사진제공=ENA, SBS Plus

33기 순자가 영호에 부담을 토로했다./사진제공=ENA, SBS Plus

33기 순자가 영호에 부담을 토로했다.지난 2일 방송된 ENA, SBS Plus 예능 ‘나는 SOLO’에서는 셋째 날을 맞이한 33기 모솔남녀들이 ‘손잡고 랜덤 데이트’를 하며 각자의 로망까지 실현하는 모습이 펼쳐졌다.이날 영식은 전날 데이트했던 영숙에게 “오늘은 영자 님하고 한 번 더 대화를 나누고 싶다”며 미리 양해를 구했다. 이후 33기는 단체로 모닝 산책에 나섰다. 이때 영식은 정숙과 자연스레 ‘1대 1 대화’를 하게 됐다. 정숙은 영식에게 궁금한 점을 계속 질문했는데, 그러다 영식이 자신에게는 질문을 하지 않는 것에 서운함을 느꼈다. 대화 종료 후 정숙은 인터뷰에서 “왜 제가 항상 질문해야 하지?”라며 영식과 영철에 대해 “동등한 1순위”라고 밝혔다.영철은 영자와 종교관을 두고 진지한 대화를 나눴다. 모태신앙인 영자는 “저보다 신앙심이 좋은 분을 원한다”며 “저를 많이 좋아해주면 제가 원하는 걸 좀 더 고려해주지 않을까”라고 말했다. 영철은 영자의 뚜렷한 종교관에 거리를 느껴 영자에 대한 마음을 접었다.광수, 현숙의 대화에서도 미묘한 기류가 감지됐다. 광수는 현숙에게 “아직 초반이니까 다른 분들도 알아보고 싶다”고 조심스럽게 털어놨고, 현숙은 “아무도 저한테 대화 신청을 안 한다”며 풀 죽은 모습을 보였다. 그러자 광수는 “한번 용기 내시는 것도”라고 따뜻하게 현숙을 독려했다.영수는 특유의 예측불가 대화법으로 웃음을 안겼다. 여자 숙소를 찾아간 그는 계단 위에 있는 영숙에게 “첫인상을 중요하게 보시냐?”, “데이트할 때 편안한 분위기가 좋냐, 재밌는 분위기가 좋냐?” 등 질문을 쏟아냈다. 영숙은 “편안한 분위기와 리드하는 남자를 선호한다”고 답했는데, 영수는 기다렸다는 듯 “제가 그런 성향을 갖고 있다”고 적극 어필했다. 하지만 대화 후 영숙은 인터뷰에서 “대화가 불편했다”고 털어놨고, 영수도 “더 얘기 안 봐도 되겠다”며 영숙을 정리했음을 알렸다.이어 영수는 정숙과 대화에 나섰지만 역시 빠르게 결론을 내렸다. 정숙은 “답답하고 느릿느릿한 사람은 싫다”며 나이 차이에 대해서도 확고한 기준을 밝혔다. 1989년생인 영수가 “89년생은 괜찮지 않나요?”라고 떠봤지만, 정숙은 앞자리가 다른 나이는 부담스럽다고 강조했다. 이에 영수는 고개를 끄덕이며 정숙을 단념했다.영호는 순자를 향한 ‘불도저 직진’을 이어갔다. 파란 상의를 입고 나타난 순자를 보자 영호는 “데이트 복장으로 바꿔 입고 오겠다”며 파란 옷을 입고 등장했다. 순자는 “완전 커플룩이잖아요”라며 당황했고, 이후 인터뷰에서 “그렇게 확 과감한 표현이 눈에 보이면 뒤로 물러나게 되는 것 같다”고 부담을 토로했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr