가수 마크 / 사진제공=어퍼룸

가수 마크(Mark Lee)가 오는 10일 새 싱글 'My Friend'(마이 프렌드)를 발매한다.소속사 어퍼룸은 2일 마크의 컴백 소식과 함께 'My Friend' 뮤직비디오 티저를 공개했다. 영상은 도시를 바라보는 마크의 모습으로 시작해 꽃밭과 숲, 들판 등 서로 다른 공간을 오가며 전개된다.초반부가 자연 속 마크의 모습을 중심으로 차분하게 흘러간다면 후반부에는 분위기가 달라진다. 마크가 겉옷을 벗어던지고 달리는 장면에 이어 불길 앞에 선 실루엣이 등장한다. 이번 영상에는 꾸밈을 덜어내고 자신의 감정과 앞으로 나아가는 과정에 집중하는 'Back to Basic'이라는 주제가 반영됐다.컴백을 앞두고 팬들이 직접 참여할 수 있는 프로모션도 진행하고 있다. 팬들이 음성 메시지를 남길 수 있는 'MARK's Voice Mailbox'를 운영한 데 이어 팬 커뮤니케이션 플랫폼 Laylo를 개설했다. 소속사에 따르면 Laylo 오픈 한 시간 만에 4만2392명이 메시지를 보내고 이메일 구독을 신청했다.'My Friend'는 오는 10일 오후 1시 국내외 음원 플랫폼을 통해 공개된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr