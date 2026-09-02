김대호가 후배 아나운서와 신경전을 벌인다. / 사진=텐아시아DB

김대호가 후배 아나운서와 신경전을 벌인다. / 사진제공=MBC

김대호(41)가 9살 연하의 아나운서 후배 박소영과 신경전을 벌인다.오는 3일 오후 10시 방송되는 MBC 예능 ‘구해줘! 홈즈’(이하 ‘홈즈’)에서는 양평 임장에 나선다.이날 방송에서는 서울과 가까우면서도 전원생활의 로망을 누릴 수 있는 양평의 매물을 찾아 떠난다. 임장에는 ‘원조 양평의 아들’ 김대호와 ‘떠오르는 양평의 딸’ 박소영 아나운서, 그리고 ‘자칭 양평 양 씨’ 양세찬이 함께한다. 특히 김대호와 박소영은 ‘양평의 대표’ 자리를 두고 임장 내내 팽팽한 신경전을 벌였다고 해 기대를 모은다.세 사람이 찾은 곳은 같은 양평읍 옥수수밭 옆에 자리한 영화 음향감독의 감각적인 주택이다. 집 앞 옥수수밭 풍경을 본 김대호는 영화 ‘인터스텔라’ 등 미국 영화가 떠오르지 않냐며 거침없이 옥수수밭에 뛰어들고, 직접 수확까지 하는 ‘오감 임장’을 펼친다. 회사에서는 본 적 없던 선배의 날것 그대로의 모습에 후배 박소영은 경악을 금치 못한다.집 안에서는 집주인이 웰컴 푸드로 준비한 찐 옥수수가 발견된다. 김대호가 장동민 표 옥수수 먹는 방법을 소개하자 박소영도 자신만의 팁을 보태는데, 뜻밖의 비법으로 김대호와 양세찬을 당황케 했다는 후문이다.세 사람은 강상면의 패밀리하우스로 발걸음을 옮긴다. 박소영은 김대호의 코너였던 ‘집보러 왔는대호’를 잇는 “‘집보러 왔소영’을 선보이겠다”며 자체적으로 코너를 시작한다. 이에 위기의식을 느낀 김대호가 연못물 머리 감기 등 파격적인 행동으로 ‘원조’의 자리를 지키려 하자, 박소영은 “내 감성은 다르다”며 또 다른 매력을 예고한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr