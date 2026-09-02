사진 = 오윤아 인스타그램

사진 = 오윤아 인스타그램

사진 = 오윤아 인스타그램

사진 = 오윤아 인스타그램

배우 오윤아가 세련된 올블랙 스타일링으로 우아한 매력을 드러냈다.오윤아는 최근 자신의 인스타그램에 "📷"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 오윤아는 블랙 롱 드레스에 크롭 재킷을 걸친 차림으로 실내 복도에 서 있다. 재킷 어깨에는 화려한 브로치가 포인트로 더해졌으며, 손에는 반짝이는 클러치를 들고 그레이 컬러의 리본 장식 하이힐을 매치해 단정하면서도 세련된 분위기를 완성했다.이어진 사진에서 오윤아는 한 손을 허리에 올린 채 몸을 살짝 기울여 포즈를 취하고 있다. 몸에 자연스럽게 밀착되는 드레스 실루엣과 긴 웨이브 헤어가 어우러지며 우아한 분위기를 더욱 돋보이게 한다.또 다른 사진에서 오윤아는 클러치를 든 채 카메라를 바라보며 차분한 표정을 짓고 있다. 올블랙 스타일링과 브로치 장식이 조화를 이루며 깔끔한 공간 속에서 단아한 매력을 더했다.마지막 사진에서 오윤아는 재킷을 벗고 얇은 어깨끈의 블랙 드레스만 착용한 모습으로 정면을 바라보고 있다. 양손을 자연스럽게 내린 자세와 심플한 액세서리, 같은 하이힐이 어우러지며 절제된 분위기를 완성했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", " 항상건강 하세요", "너무 예뻐", "오늘도 소중한 언니다", " 내인생 최애", "역시 전설은 영원" 등의 댓글을 달았다.앞서 오윤아는 개인 유튜브 채널을 통해 이혼 11년 만에 재혼 소식을 직접 알리며 화제를 모았다. 당시 오윤아는 "정말 좋은 분을 만나게 돼서 결혼을 결정하게 됐다"며 "시부모님도 정말 좋은 분들이셔서 저희 민이를 손자처럼 받아주셨다"고 밝혔다.한편 오윤아는 2007년 비연예인과 결혼해 2015년 이혼했다. 이후 발달장애를 앓고 있는 아들 송민 군을 홀로 키워왔으며 최근 재혼 소식을 알렸다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr