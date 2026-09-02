'34세' 이세영, 인형이 걸어 나왔나…오프숄더 드레스 입고 뽐낸 슬림 핏

사진 = 이세영 인스타그램

사진 = 이세영 인스타그램

사진 = 이세영 인스타그램

배우 이세영이 단아하면서도 우아한 분위기의 근황을 공개했다.이세영은 최근 자신의 인스타그램에 "Moon 🌙💫✨"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이세영은 블랙 오프숄더 드레스를 입고 긴 생머리를 반묶음 스타일로 연출한 채 카메라를 살짝 비껴 바라보고 있다. 은은한 조명 아래 피부 표현과 실버 이어링이 어우러지며 차분하면서도 세련된 분위기를 완성했다.이어진 사진에서 이세영은 같은 의상을 입은 채 옅은 미소를 띠며 정면이 아닌 옆을 바라보고 있다. 자연스럽게 드러난 어깨선과 드레이프가 잡힌 드레스가 조화를 이루고, 밝은 톤의 배경이 깔끔한 분위기를 더했다.또 다른 사진에서 이세영은 정면을 응시한 채 또렷한 눈빛으로 카메라를 바라보고 있다. 한쪽 어깨를 드러낸 블랙 드레스와 단정하게 정리한 헤어스타일, 균형감 있는 메이크업이 어우러져 단아한 비주얼을 돋보이게 한다.마지막 사진에서 이세영은 몸을 뒤로 돌린 채 고개만 카메라를 향해 시선을 보내고 있다. 길게 내려오는 헤어와 뒷부분을 자연스럽게 묶은 스타일이 돋보이며, 심플한 배경과 블랙 드레스가 조화를 이루며 우아한 분위기를 자아낸다.이를 본 팬들은 "나의 퀸", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "완전 공쥬님이잖아", "여왕님", "그리스로마신화에 나오는 여신같아" 등의 댓글을 달았다.한편 1992년생으로 34세인 이세영은 차기작 디즈니+ '재혼 황후'에서 정부 역할에 도전한다. 해당 작품은 동대제국의 완벽한 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보 받고 서왕국의 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 허가를 요구하면서 벌어지는 로맨스 판타지다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr