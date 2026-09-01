사진 = 장다아 인스타그램

사진 = 장다아 인스타그램

사진 = 장다아 인스타그램

사진 = 장다아 인스타그램

배우 장다아가 따뜻한 햇살과 함께한 감성 가득한 일상을 공개하며 청순한 매력을 전했다.장다아는 최근 자신의 인스타그램에 "🖤🐩🎶"라는 멘트와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 자연광이 부드럽게 스며드는 밝은 공간에서 화이트 퍼프소매 블라우스 위에 블랙 원피스를 레이어드한 모습이 담겼다. 의자에 기대앉아 손끝으로 입가를 살짝 가린 채 환하게 웃는 모습에서는 자연스러운 미소와 편안한 분위기가 어우러졌고, 이어 턱을 손등에 가볍게 올린 채 카메라를 바라보는 컷에서는 은은한 미소와 차분한 눈빛이 더해져 따뜻한 분위기를 완성했다.또 다른 사진에서는 같은 의상을 입고 의자에 손을 올린 채 서서 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 짧게 내려오는 단정한 헤어스타일과 블랙·화이트 조합의 클래식한 스타일링이 깔끔한 배경과 어우러지며 담백한 매력을 더욱 돋보이게 했다.마지막 사진은 거울을 통해 촬영한 셀카다. 회색 커튼이 드리워진 실내에서 휴대전화를 들고 브이 포즈를 취한 채 미소를 짓고 있으며, 핑크 패턴이 들어간 휴대전화 케이스와 손가락에 착용한 여러 개의 반지가 자연스럽게 시선을 끈다. 단정한 메이크업과 차분한 표정까지 더해져 꾸밈없이 맑은 분위기를 전했다.사진을 본 팬들은 "너무 아름다워요", "공주언니 사랑해요", "너무 예뻐", "와 진짜 너무 아름다워요", "어른여자", "미쳤다 공쥬" 등의 반응을 남기며 응원을 보냈다.한편 장다아는 2001년생으로 25세다. 장원영은 그룹 아이브의 멤버 장원영의 언니로 잘 알려져 있으며 2024년 티빙 드라마 '피라미드 게임'으로 데뷔했다. 최근 장다아는 '살목지'에서 막내 PD 세정 역으로 열연을 펼쳤다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr