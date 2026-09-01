사진 = 강예원 인스타그램

사진 = 강예원 인스타그램

사진 = 강예원 인스타그램

배우 강예원이 편안한 데일리룩으로 자연스러운 매력을 전했다.강예원은 최근 자신의 인스타그램에 "9월도 건강하게"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 강예원은 밝은 그레이 컬러 크롭 맨투맨과 와이드 팬츠를 매치한 트레이닝룩에 블랙 안경을 착용한 채 우드 패널 앞에 서 있다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨리고 은은한 미소를 짓고 있으며 하늘색 니트 숄더백에 레드 컬러 자수 포인트가 더해져 편안한 스타일에 포인트를 더했다.이어진 사진에서 강예원은 넓은 회색 벽을 배경으로 가방을 손에 든 채 천천히 걸어가며 카메라를 바라보고 있다. 여유로운 공간 구성이 더해지면서 편안한 분위기가 한층 돋보이고, 와이드 팬츠와 운동화 조합이 캐주얼한 무드를 완성한다.마지막 사진에서 강예원은 같은 공간에서 시선을 아래로 향한 채 가방을 들고 발걸음을 옮기고 있다. 긴 헤어가 자연스럽게 내려오고 트레이닝복의 편안한 실루엣과 넉넉한 니트백이 어우러져 꾸밈없는 일상 분위기를 전한다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 강예원은 1979년생으로 올해 48세다. 2001년 SBS 드라마 '허니허니'로 데뷔해 올해 25주년을 맞았다. 최근 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에 출연해 "눈 성형만 7번 했다"고 밝힌 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr