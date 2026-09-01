사진 = 서동주 인스타그램

사진 = 서동주 인스타그램

사진 = 서동주 인스타그램

사진 = 서동주 인스타그램

사진 = 서동주 인스타그램

방송인 서동주가 자연스러운 셀카와 반려묘와의 일상을 공개하며 눈길을 끌었다.서동주는 별다른 멘트 없이 사진을 공개했다.공개된 사진 속 서동주는 은은한 스트라이프 셔츠를 입고 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 카메라를 향해 미소를 짓고 있다. 한 손으로 머리카락을 넘기며 또렷한 눈매와 맑은 피부를 드러냈고 실내 조명 아래 자연스러운 분위기가 함께 담겼다.이어진 사진에서 서동주는 턱을 괸 채 입술을 살짝 내민 표정으로 카메라를 바라보고 있다. 같은 셔츠 차림에 긴 헤어스타일을 유지한 모습으로 색다른 표정을 연출하며 또 다른 매력을 보여준다.또 다른 사진에서 서동주는 얼굴을 가까이 담은 클로즈업으로 눈매와 볼, 입술까지 또렷하게 드러냈다. 자연스럽게 흩어진 머리카락과 은은한 메이크업이 어우러져 맑은 인상을 더한다.이어진 사진에서는 반려묘를 품에 안고 얼굴을 나란히 맞댄 채 셀카를 남겼다. 초록빛 눈동자를 가진 반려묘와 함께 카메라를 바라보는 모습이 따뜻한 분위기를 자아낸다.마지막 사진에서 서동주는 반려묘의 볼에 입을 맞추고 있다. 반려묘는 정면을 바라본 채 차분한 표정을 짓고 있으며 가까이 밀착한 모습이 다정한 일상을 그대로 전한다.서동주는 앞서 임신에 성공했으나 유산의 아픔을 겪은 바 있다. 이후 소파 수술을 받고 회복에 집중해온 그는 약 4개월 만에 다시 시험관 시술을 시작하며 임신을 향한 도전을 이어가고 있다.한편 1983년생인 서동주는 43세로 2010년 결혼했으나 4년 만에 이혼했다. 이후 지난해 6월 4살 연하 남편과 재혼했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr