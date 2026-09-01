배우 백진희가 유튜버 박위와 그의 부친과의 인연을 설명하고 있다. / 사진=유튜브 채널 '위라클' 켑처

사진=유튜브 채널 '위라클' 켑처

유튜버 박위가 KTX 낙상 사고 영상 공개로 질타를 받고 있는 가운데, 배우 박진희의 SNS 활동이 멈추면서 박위의 부친이 박진희를 수양딸 삼았던 일화가 조명받고 있다.2020년 8월 박위는 자신의 유튜브 채널 '위라클'에 '이제 공개할게요 제 친누나는... [위라클택시]'라는 제목의 영상을 업로드하며 박진희와의 인연을 소개했다.당시 박진희는 박위가 운전하는 차에 탑승해 그와 다양한 대화를 나눴다. 박진희는 "아버지(박찬홍 PD)한테 인사도 드려야 하니 댁으로 가주세요"라고 말했다. 그러자 박위는 "누나가 저희 아버지한테 '아버지'라고 하는데, 저랑은 어떤 관계이신가요?"라고 물었고, 박진희는 "친누나다"라고 답했다.박진희는 박 PD와의 만남에 대해 "나는 아버지가 일찍 돌아가셨고, 스무살에 일을 시작했는데 (박위의 아버지를 보며) '저런 어른이 우리 아버지였다면 얼마나 좋았을까'라는 생각을 처음으로 했다"고 회상했다.박진희는 박 PD와 2001년 드라마 '비단향꽃무'로 만났다. 박진희는 "내가 PD님께 '아버지라고 불러도 되겠냐'고 했는데 '그럼, 너는 내 딸이지'라며 흔쾌히 딸로 받아주셨다. 내 결혼식 때 아버지로서 축사도 해주셨다"고 덧붙였다.그러면서 박진희는"위랑 지우(박위 동생)가 PD님 아들이니까 나는 두 사람을 친동생으로 생각하고 있다"고도 했다.그러나 박진희는 박위의 CCTV 논란 후 일상을 전하지 않고 있다. 평소 그는 이틀에 한 번씩 게시물을 올려왔기에 이러한 행보는 누리꾼들의 눈길을 더 끌었다.한편 박위는 지난 21일 자신의 유튜브 채널을 통해 KTX 하차 도중 낙상 사고를 당한 CCTV 영상을 공개했다가 역풍을 맞고 있다. 박위는 "저를 도와주시기 위한 과정에서 발생한 실수를 제가 부정적으로만 생각했다"며 사과했으나, 비난 여론이 거세지면서 예정된 강연들이 잇따라 취소됐고 구독자 수가 크게 감소했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr