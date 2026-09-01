사진 = 한그루 인스타그램

사진 = 한그루 인스타그램

사진 = 한그루 인스타그램

사진 = 한그루 인스타그램

배우 한그루가 사랑스러운 스타일링으로 꾸민 일상 사진을 공개했다.한그루는 최근 자신의 인스타그램에 "💛🤍💛🤍🏌🏻‍♀️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 한그루는 우드톤 테이블과 벤치가 놓인 카페에 앉아 양손을 머리 위로 올린 채 장난기 어린 포즈를 취하고 있다. 크림 컬러 카디건에는 작은 블랙 리본 장식이 곳곳에 더해졌고, 블랙 스커트와 함께 깔끔한 흑백 스타일링을 완성했다. 머리 위에 올린 선글라스와 자연스럽게 묶은 헤어가 차분한 분위기를 더하며, 카운터가 보이는 실내 공간과 어우러져 편안한 일상의 순간을 담아냈다.이어진 사진에서 한그루는 카디건 앞단을 여미는 모습을 가까이 담아 의상의 디테일을 보여준다. 스티치가 들어간 카라와 리본 장식, 소매 끝의 작은 장식까지 자연스럽게 드러나며 블랙 이너와 스커트가 깔끔한 대비를 이루며 두꺼운 소재임에도 볼륨감이 돋보인다.또 다른 사진에서 한그루는 우드 패널 벽 앞에 서서 손가락으로 가슴 부분의 리본 장식을 가리키며 환한 표정을 짓고 있다. 뒤편에는 커피 관련 포스터와 유리 용기가 놓여 있어 카페 특유의 분위기를 더한다.마지막 사진에서 한그루는 테이블에 기대 턱을 손에 괸 채 옆을 바라보고 있다. 은은한 미소와 편안한 자세가 어우러지고, 앞쪽의 대리석 무늬 테이블과 따뜻한 우드톤 인테리어가 차분한 분위기를 완성한다.한편 1992년생인 한그루는 34세로 지난 2015년 11월 9살 연상의 일반인 사업가와 비공개로 결혼해 2년 만에 쌍둥이 남매를 품에 안았다. 그러나 2022년 파경을 맞으며 현재 홀로 두 아이를 육아하고 있다. 한그루는 최종 드라마 '컨피던스맨 KR'에 특별 출연해 배우 박희순과 호흡을 맞춘 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr