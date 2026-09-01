배우 하지원이 영화 '비광' 촬영을 위해 처음 담배를 배웠다고 밝혔다./사진=텐아시아DB

배우 하지원이 영화 '비광' 촬영을 위해 처음 담배를 배웠다고 밝혔다./사진=성시경 유튜브 캡처

배우 하지원(48)이 영화 '비광' 촬영을 위해 처음 담배를 배웠다고 밝혔다.지난달 31일 공개된 유튜브 채널 '성시경의 만날텐데'에는 하지원과 배우 김선영이 출연해 영화 '비광' 촬영 비하인드를 이야기했다. 하지원이 '성시경의 만날텐데'에 출연한 것은 이번이 두 번째다.하지원은 '비광'에서 맡은 캐릭터에 대해 "톱스타에서 생계형 배우가 된 남미 역을 맡았다"며 "배우로서 새로운 감정들과 모습을 표현하게 돼 도전 욕심이 나는 캐릭터였다"고 설명했다.역할을 위해 외적인 변화도 시도했다. 하지원은 "처음으로 머리도 탈색해 보고 담배도 배워봤다. 감독님이 큰 쇼핑백에 담배를 종류별로 선물해 주시면서 편안하게 느낄 수 있는 제품을 고르도록 배려해 주셨다"고 촬영 뒷이야기를 전했다.함께 호흡을 맞춘 김선영을 향한 신뢰도 나타냈다. 하지원은 "연기를 워낙 잘하셔서 배우 자체에 대한 믿음이 있었고, 이번 작품에서도 기대치만큼 신나게 연기하셨다"며 "'이런 상황에서 이렇게 유연하게 연기할 수 있구나'라는 걸 눈으로 직접 보며 부럽기도 하고, 배우고 싶고, 함께 연기할 때 너무 행복했다"고 말했다.하지원은 최근 출연 중인 유튜브 예능 '26학번 지원이요'에 대해서도 언급했다. 그는 "예전부터 나와 다른 세대들과 소통하는 것을 해보고 싶었는데 딱 맞는 제안이 들어와서 '이거다' 싶었다"고 만족감을 나타냈다.이어 "학생들이 나랑 잘 놀아줬다"며 "'비광'에서 딸 역할로 나온 김시아가 실제 26학번인데, '26학번 지원이요'를 하고부터 김시아와 유일하게 대화가 되더라"고 덧붙였다.하지원과 김선영의 친분을 엿볼 수 있는 에피소드도 이어졌다. 김선영이 "너의 전화번호가 없어서 카톡 프로필로 연락했다"고 하자 하지원은 "연락처를 교환했고, 실제로 연락도 나눴다"고 반박했다. 두 사람은 이를 두고 벌주 내기를 벌였고, 확인 결과 하지원의 말이 맞는 것으로 나타났다. 이에 김선영은 51도 소주를 마시며 내기 결과를 받아들였다.이후에도 하지원이 "김선영에게 공연을 홍보하는 문자 메시지를 받았다"고 주장하자 김선영은 "홍보 문자를 하지 않았다"고 맞서며 또 한 번 진실 공방을 벌였다. 하지원은 마지막으로 '비광'에 대해 "사랑, 상처, 용서라는 단어가 떠오르는 진한 가족 이야기라, 관객들에게 매력적이고 여운이 남는 작품으로 다가갈 것 같다"고 소개했다.'비광'은 오는 2일 개봉한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr