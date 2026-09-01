최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '들쥐'(연출 김홍선)의 주연을 맡은 배우 류준열과 만나 이야기를 나눴다. / 사진제공=넷플릭스

최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '들쥐'(연출 김홍선)의 주연을 맡은 배우 류준열과 만나 이야기를 나눴다. / 사진제공=넷플릭스

배우 류준열이 연기와 삶을 철저히 분리하는 자신만의 소신을 밝혔다.최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '들쥐'(연출 김홍선)의 주연을 맡은 배우 류준열과 만나 이야기를 나눴다.넷플릭스 시리즈 '들쥐'(연출 김홍선)는 의문의 존재 '들쥐'에게 이름, 얼굴, 인생을 송두리째 빼앗긴 소설가 '문재'와 잃어버린 돈을 회수하려는 사채업자 '노자', 그리고 형사 '순용'이 들쥐의 정체를 쫓으며 벌어지는 이야기를 그린 추적 스릴러다.지난달 28일 공개된 넷플릭스 시리즈 '들쥐'는 공개 4일 만에 글로벌 TOP TV쇼 6위에 오르고, 전 세계 49개국 TOP 10에 진입하며 국내외에서 좋은 반응을 얻고 있다. 지인들에게 잘 보고 있다는 연락을 받았다는 류준열은 작품 공개 이후 반응을 일부러 찾아보지 않는 편이라고 밝혔다.그는 "흔들릴까 봐 그런 건 아니다. 스트레스를 받지 않으려고 하는 편이다. 이미 나온 작품은 제가 할 수 있는 게 아니니 '지금 하고 있는 걸 잘하자'고 생각한다. 영화가 개봉하면 성적 정도는 보지만 반응은 잘 찾아보지 않는다"고 말했다.연기와 실제 삶 역시 의식적으로 분리하려 한다고 했다. 류준열은 "현장에서 배우가 본인의 기분이나 감정, 캐릭터를 이유로 하는 행동이 누군가에게 불편함을 주거나 프로덕션에 문제가 될 수도 있다고 생각한다"며 "그래서 오히려 연기와 삶을 더 분리하려고 한다. 작품의 감정을 평소에도 어느 정도 가져갈 수는 있지만, 그걸 삶 전반으로 연결하는 건 지양한다"고 설명했다.이어 "그게 저를 보호하고 지키는 방법이다. 연기나 배우보다 중요한 게 있다고 생각한다. 류준열로서 사는 삶이다. 아들로서의 역할일 수도 있고, 남편이나 친구로서의 역할일 수도 있다"며 "배우나 연기, 예술이 어떤 이유로도 제 삶보다 위로 올라갈 수는 없다고 생각한다. 제 삶이 있어야 연기도 있고 배우도 있다"고 강조했다.댓글이나 연예 기사 역시 의식적으로 멀리한다고 밝혔다. 그는 "데뷔하고 활동하다 보니 제 이야기가 아니더라도 연예 기사를 보는 것 자체가 스트레스가 되는 것 같았다"며 "그래서 좋은 것만 보려고 한다. 저에 대한 좋은 이야기가 아니라 아름답고 따뜻한 이야기나 감동적인 이야기를 의식적으로 찾아보는 편"이라고 말했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr