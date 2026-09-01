고(故) 장진영

배우 고(故) 장진영이 세상을 떠난 지 17년이 됐다.장진영은 지난 2009년 9월 1일 위암 투병 끝에 세상을 떠났다. 향년 37세.고인은 2008년 9월 위암 말기 진단을 받은 뒤 투병을 이어갔다. 이듬해 7월 남편 김영균 씨와 미국에서 결혼식을 올렸으며, 그해 8월 29일 혼인신고를 마쳤다. 이후 불과 3일 만에 세상을 떠나 안타까움을 안겼다.1972년생인 장진영은 1993년 미스코리아 충남 진에 당선된 뒤 연예계에 데뷔했다. 1997년 KBS 드라마 '내 안의 천사'를 시작으로 본격적인 배우 활동에 나섰다.이후 드라마 '순풍산부인과', '로비스트', 영화 '반칙왕', '오버 더 레인보우', '국화꽃향기', '연애, 그 참을 수 없는 가벼움' 등에 출연하며 활발하게 활동했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr