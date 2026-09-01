'증조부 친일' 논란에 휩싸인 배우 하영이 1일 '중증외상센터' 시즌 2에서 하차했다고 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

지난달 28일 넷플릭스 일본 공식 유튜브 채널에는 '하영이 연기하는, 자기답게 살아가는 강인하고 유연한 캐릭터들'이라는 제목의 영상이 공개됐다. / 사진=넷플릭스 일본 유튜브 캡처

배우 하영이 '증조부 친일' 논란에 휩싸인 가운데, 넷플릭스 일본 공식 유튜브 채널에는 하영의 연기 활약 모음 영상이 올라왔다.지난달 28일 넷플릭스 일본 공식 유튜브 채널에는 '하영이 연기하는, 자기답게 살아가는 강인하고 유연한 캐릭터들'이라는 제목의 영상이 게재됐다.약 4분 가량의 영상에는 '이런 엿같은 사랑', '이상한 변호사 우영우', '월간남친', '참교육' 등 하영의 넷플릭스 출연작이 담겼다. 해당 영상은 각 작품에서 그가 연기한 당당하고 주체적인 캐릭터들의 주요 장면만 모아 구성됐다.그러나 공개 시점을 두고 누리꾼들의 냉소적인 반응이 쏟아졌다. 하영은 앞서 여러 예능과 인터뷰에서 자신이 4대째 의사 집안이라고 소개하며 증조부를 언급했다. 이후 증조부의 친일 행적이 알려지자 "무지한 상태로 여러 자리에서 증조부에 대한 이야기를 가족의 자랑처럼 꺼내 왔다"며 "그 과오를 무겁게 받아들이며 후손으로서 진심으로 사죄드린다"고 사과했다.해당 논란은 일본 현지 언론에서도 다뤄졌다. JB프레스, 후지TV 등 현지 매체들은 하영이 증조부의 과거로 비판받는 상황을 '현대판 연좌제'라고 표현했다.이 가운데, 넷플릭스 일본 공식 채널이 하영을 조명한 영상을 공개하자 일부 누리꾼은 "한국이랑 기싸움 하자는 거냐", "타이밍이 절묘하다", "갑자기 하영 영상을 올리는 이유는 뭐냐" 등 반응을 남겼다. 다만 영상 공개 시점과 최근 논란 사이의 연관성은 확인되지 않았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr