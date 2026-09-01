김구라가 김영옥에게 말실수를 해 사죄했다./사진=텐아시아DB

김구라가 김영옥에게 말실수를 해 사죄했다./사진제공=SBS

김구라가 김영옥에게 말실수를 해 사죄했다.1일 오후 10시 40분 방송되는 SBS 예능 ‘동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명’(이하 ‘동상이몽2’)에서는 이장원, 배다해 부부의 일상이 공개된다. 스페셜 게스트로는 김영옥이 출연한다.최근 진행된 ‘동상이몽2’ 스튜디오 녹화에는 현역 최고령 여배우 김영옥이 자리해 시작부터 존재감을 뽐냈다. 최근 개인 유튜브 채널에서 활발히 활동 중인 김영옥은 김구라와의 남다른 인연을 공개했다. 김구라는 “우리 딸 대학 등록금에 보탤 예정”이라며 김영옥이 과거 늦둥이 딸을 위해 통 큰 선물을 쾌척했던 미담을 전했다.훈훈함도 잠시, 김영옥의 따뜻한 선의를 회상하던 김구라가 결정적인 말실수를 저지르며 두 손을 모아 싹싹 비는 사죄 엔딩이 펼쳐졌다. 이에 김구라를 진땀 흘리게 만든 사건의 전말은 무엇일지 호기심을 자극한다.김영옥은 지난 5월 오랜 시간 곁을 지켰던 남편 고(故) 김영길을 먼저 떠나보낸 애틋한 속마음도 털어놨다. 긴 투병 생활 끝에 67년간 함께해 온 반려자를 떠나보낸 김영옥은 “아직은 안 되겠더라”며 먹먹한 그리움을 전했다. 그러나 이내 반효정, 사미자, 백수련 등 먼저 홀로서기를 겪은 동료 대배우들의 든든한 위로 덕분에 힘을 내고 있다며 감사를 전했다. 특히 김영옥의 ‘과부’라는 표현에 ‘이 나이엔 과부가 아니라 그냥 독거노인이다’라는 팩폭 조언을 받았던 일화를 유쾌하게 풀어냈다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr