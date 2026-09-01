배우 신민아가 15년 넘게 이어온 꾸준한 기부 활동으로 다시 주목받고 있다./사진=텐아시아DB

배우 신민아가 15년 넘게 이어온 꾸준한 기부 활동으로 다시 주목받고 있다./사진=텐아시아DB

배우 신민아가 15년 넘게 이어온 꾸준한 기부 활동으로 다시 주목받고 있다.1일 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 '신민아 통장에서 15년 동안 조용히 빠져나간 37억원'이라는 제목의 게시물이 확산했다. 해당 글에는 한 재단 관계자라고 주장한 A씨가 "처음에는 잘못 입금된 줄 알았다. 2009년부터 매달 거액이 찍히는데 알고 보니 신민아 씨였다"고 말했다는 내용이 담겼다.A씨는 신민아가 자신의 기부 사실을 외부에 알리지 말아 달라고 당부하면서 화상 환자 치료비와 저소득층 아동의 공부방 지원 등에 사용해 달라는 뜻을 전했다고 주장했다. 이어 "15년 동안 남몰래 기부한 돈만 37억 원이 넘는다"고 덧붙였다.다만 게시물에는 A씨가 소속됐다는 재단의 이름이나 해당 발언이 나온 구체적인 경로가 명시되지 않았다. 이에 게시물에 담긴 '15년간 37억원' 등의 세부 내용은 정확한 출처가 확인되지 않은 상태다.신민아가 오랜 기간 기부 활동을 이어온 사실은 여러 차례 알려졌다. 그는 2009년부터 저소득층 아동 공부방을 비롯해 화상 환자 치료, 홀몸노인 난방비, 탈북 여성과 아동 지원 등 다양한 분야에 기부금을 전달해왔다. 코로나19와 산불, 지진, 수해 등 재난이 발생했을 때도 피해 복구와 이재민 지원에 힘을 보탰다.특히 2015년부터는 한림화상재단을 통해 화상 환자 치료를 지원해왔다. 지난해 1월 기준 해당 재단에 전달한 누적 기부금은 10억원으로, 이를 통해 201명의 화상 환자가 치료비를 지원받은 것으로 알려졌다. 지금까지 알려진 신민아의 누적 기부액은 40억원을 넘어선 것으로 전해졌다.지난해 김우빈과 결혼할 당시에도 기부를 이어갔다. 두 사람은 결혼을 기념해 한림화상재단과 서울아산병원, 좋은벗들 등에 총 3억원을 전달했다.신민아는 오는 11월 4일 공개되는 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에 출연한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr