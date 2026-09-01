사진=포토그레이 제공

배우 김도훈이 생일을 앞두고 특별한 이벤트를 마련했다.오늘(1일), 셀프 포토 브랜드 포토그레이와 협업한 김도훈의 생일 기념 프레임이 공개됐다. 이 프레임은 생일을 맞아 팬들에게 감사한 마음을 표하고, 팬들이 직접 참여해 특별한 순간을 기록할 수 있도록 기획됐다.공개된 프레임에는 김도훈이 직접 수기로 작성한 ‘햅삐벌스데이’ 축하 메시지와 함께 직접 그린 이모티콘, 케이크 등 아기자기한 디자인 요소가 더해졌다. 프레임 속 김도훈은 훈훈한 미소부터 장난기 가득한 포즈, 선글라스를 활용한 힙한 스타일까지 다채로운 매력을 발산하며 친근하고 따뜻한 분위기를 선사했다.특히 이번 프레임 이벤트는 일반 포토 버전뿐만 아니라 ‘무빙 프레임’도 함께 준비돼 눈길을 끈다. 화면 속에서 움직이는 김도훈의 모습을 배경으로 함께 사진을 찍을 수 있다. 김도훈과 한층 가까이에서 교감하는 시간을 만들 수 있는 기념 프레임은 9월 1일부터 20일까지 국내외 포토그레이 매장에서 만나볼 수 있다.한편, 김도훈은 3개의 차기작을 확정 짓고 브라운관과 스크린, 글로벌 OTT를 넘나드는 대세 행보를 이어가고 있다. 먼저 tvN 새 드라마 ‘은퇴요원+관리팀’에서 주인공 고요한을 맡아 배우 차승원과의 호흡을 예고했다. 화려한 액션과 흥미로운 스토리, 그리고 배우들간의 케미스트리까지 주요 관전 포인트들이 기대감을 한껏 끌어올리고 있다.이어 영화 ‘도차비’의 주인공 태산 역으로 스크린까지활동 영역을 넓히는 것은 물론, 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘무빙2’ 촬영에도 한창이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr