최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '들쥐'(연출 김홍선)의 주연을 맡은 배우 류준열과 만나 이야기를 나눴다. / 사진제공=넷플릭스

최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '들쥐'(연출 김홍선)의 주연을 맡은 배우 류준열과 만나 이야기를 나눴다. / 사진제공=넷플릭스

배우 류준열이 데뷔 첫 1인 2역을 소화한 소감을 전했다.최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '들쥐'(연출 김홍선)의 주연을 맡은 배우 류준열과 만나 이야기를 나눴다.넷플릭스 시리즈 '들쥐'(연출 김홍선)는 의문의 존재 '들쥐'에게 이름, 얼굴, 인생을 송두리째 빼앗긴 소설가 '문재'와 잃어버린 돈을 회수하려는 사채업자 '노자', 그리고 형사 '순용'이 들쥐의 정체를 쫓으며 벌어지는 이야기를 그린 추적 스릴러다.류준열은 1인 2역을 소화하는 데 대한 부담감도 털어놨다. 그는 "배우 류준열이 실제 시각장애인이 아니라는 걸 관객들이 뻔히 아는데 연기해야 한다는 것 자체가 부담스러웠다. 1인 2역 역시 시청자분들이 'CG든 어떤 트릭을 사용해서 찍었겠지'라는 생각을 가지고 볼 수밖에 없지 않나. 그런 편견을 안고 보게 된다는 점에서 부담이 있었다"고 말했다.이어 그는 "다행히 두 인물의 연기 톤도 달랐고, 카메라 워킹이나 조명 역시 한 장면을 보여주기 위해 사용한 트릭이 대놓고 드러나는 방식은 최대한 지양했다. 그런 부분을 잘 계획해서 보여드리려고 했고, 그래서 관객들도 크게 부담스럽지 않게 봐주신 것 같다"고 덧붙였다.두 인물의 차이를 만드는 데는 목소리부터 활용했다. 류준열은 "처음에는 감독님께서 제 목소리와 윤호의 목소리를 섞어서 만들면 어떻겠냐고 하셨다. 그런데 저는 배우가 직접 해야 관객들에게 더 와닿을 것 같았다. 제가 목소리를 잘 바꿔서 해보겠다고 제안했고 감독님도 좋다고 하셨다"고 설명했다. 이어 "주변에서 제 목소리를 다양하게 보더라. 저음이라고 생각하는 분도 있고 하이톤이라고 생각하는 분도 있다. 저 역시 다양한 목소리를 가지고 있다고 생각해서 '이걸 한 작품에서 다뤄봐야겠다'고 생각했다. 그래서 들쥐의 목소리는 하이톤으로 잡았다"고 밝혔다.외적인 변화 역시 과장하지 않는 데 초점을 맞췄다. 그는 "저희가 지양했던 건 과한 분장이었다. 눈에는 반점이 있는 렌즈를 착용했다. 자세히 보면 들쥐에게 반점이 있는 렌즈를 사용했는데, 아는 사람은 알고 모르는 사람은 몰라도 되는 정도의 포인트였다"며 "가족들은 영화를 보자마자 '눈에 뭐 했어?'라고 하더라. 그걸 알아본 게 신기했다"고 말했다.그러면서 류준열은 "얼굴에 원래 있는 점은 문재를 연기할 때 그대로 두고, 들쥐를 연기할 때는 지웠다. 그런 식으로 조금씩 다르게 표현했다"며 "코를 만지는 것만으로도 얼굴의 인상이 달라질 수 있다. 확연하게 다른 사람처럼 보이기보다는 '뭔가 다른데?' 싶은, 알쏭달쏭하고 묘하게 다른 느낌을 주고 싶었다"고 설명했다. 그러면서 "알게 모르게 그런 차이를 눈치채신 분들이 많더라. 애쓴 보람이 있다는 생각이 들었다"고 덧붙였다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr