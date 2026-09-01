가수 권은비가 달라진 분위기와 이목구비를 보이고 있다. / 사진=권은비 SNS

가수 권은비가 달라진 비주얼로 컴백을 알렸다.권은비는 지난 31일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 공유했다.공유된 사진 속에는 권은비가 오프숄더 크롭 상의를 착용한 채 카메라를 응시하고 있는 모습. 특히 조명과 염색 등 달라진 무드로 인해 이목구비가 다소 변형돼 보여 눈길을 끌었다.앞서 권은비는 전날 자신의 유튜브 채널 '권은비권응비궈는비궈눈비'를 통해 컴백을 일주일 앞두고 운동과 피부 관리, 식단 등을 병행하는 과정을 담은 바 있다.영상 속에는 권은비가 피부과를 찾아 리프팅 시술에 나섰으며, 시술을 마친 후에는 "확실히 효과가 있다"며 만족감을 보였다.한편 오는 3일 오후 6시 새 디지털 싱글 '데자부'를 발매한다. 이번 신보는 약 1년 4개월 만에 선보이는 신곡이자 RBW로 소속사를 이적한 후 처음 발표하는 앨범이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr