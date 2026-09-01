오은영이 아내를 폭행하고도 정당화하는 남편에 일침을 가했다. /사진제공=MBC

오은영이 아내를 폭행하고도 정당화하는 남편에 일침을 가했다. /사진제공=MBC

오은영이 아내를 폭행하고도 정당화하는 남편에 일침을 가했다.지난 8월 31일 방송된 MBC ‘오은영 리포트-결혼 지옥’(이하 ‘결혼 지옥’) 183회에서는 역대급 비주얼의 아내와 그런 아내를 포기했다는 남편, ‘가면 부부’의 사연이 그려졌다. 아내는 화려한 화장과 강한 모습 뒤에 가족에게 받은 상처를 감춘 채 살아왔지만, 남편은 아내의 고통을 이해하지 못한 데 이어 과거의 폭력까지 정당화했다.화려한 메이크업과 높은 통굽, 헤어 두건 등 압도적인 비주얼의 아내는 새벽 3시부터 하루를 시작했다. 여행 가방만 한 가방에 화장품을 빼곡하게 담아둔 아내는 34년 전부터 사용하던 화장품으로 얼굴을 칠하고 또 칠했다. 머리카락 역시 30년 넘게 자르지 않았고, 수많은 핀을 꽂아 자신만의 스타일을 완성했다. 무엇보다 아내는 잠들 때조차 화장을 지우지 않아 놀라움을 자아냈다. 과거 단 한 번 맨얼굴로 잠들었을 때 “영혼이 빠져나가는 것 같았다”는 아내는 그날 이후 수십 년 동안 화장을 지운 적이 없다고 밝혔다.남편과 함께 생업으로 덤프 트럭을 몰고 있는 아내는 새빨간 스포츠카와 대형 바이크를 취미로 즐겼고, 트레일러와 굴착기, 지게차 자격증까지 취득했다고 전했다. 별다른 상의도 없이 오토바이를 구입하고 위험한 취미를 이어가는 아내에 대해 남편은 “자기 멋에 사는 사람”이라며 말리기를 포기한 상태였다. 아내는 “위험하게 움직이면 다른 생각이 안 든다. 죽으면 죽는 거다”라고 털어놨다. 오은영 박사는 아내가 무엇을 잊기 위해 위험 속으로 뛰어드는지 살펴봐야 한다고 날카롭게 짚었다.아내가 맨얼굴을 보이지 못하게 된 데에는 어린 시절의 상처가 있었다. 다섯 살 때 아버지가 직접 만든 독한 연고를 얼굴에 발라 피부가 손상되면서 목까지 이어지는 흉터가 남았던 것. 학창 시절 짝꿍을 고르는 날이면 아무도 자신에게 오지 않을까 두려웠다는 아내는 열아홉 살부터 화장을 시작했다. 오은영 박사는 의사도 아닌 아버지가 직접 만든 약을 사용한 것은 “무시무시한 일”이라며, 신체의 일부를 실제보다 훨씬 큰 결함으로 받아들이고 몰두하는 ‘신체이형장애’를 언급했다. 이어 가면 수준으로 짙어진 화장은 아내가 살아남기 위해 만든 생존 전략이라고 설명했다.아내의 화장이 더욱 짙어진 데에는 또 다른 이유가 있었다. 열아홉 살에 임신한 채 시댁으로 들어간 아내는 시어머니에게 얼굴의 흉터 때문에 집안에 액운을 몰고 왔다는 말을 들었다고. 얼마 뒤 시동생이 세상을 떠나자 시누이마저 “네가 잘못 와서 동생이 죽었다”며 아내를 탓했고, 이후 시댁 식구들이 연이어 세상을 떠나자 아내는 정말 자신 때문에 집안에 불행이 닥친 것은 아닌지 수십 년 동안 죄책감에 시달렸다. 죽은 시동생이 꿈과 환영처럼 나타날 때마다 두려움을 견디지 못한 아내는 술에 의지하고 자신을 해치는 행동까지 했다.아내가 남편에게조차 이 일을 말하지 못한 데에는 폭력에 대한 두려움도 있었다. 과거 남편에게 맞은 뒤 큰소리만 나도 무언가 날아올 것 같아 겁이 났다는 것. 그러나 남편은 아내의 이야기를 처음 듣고도 “지나간 일을 지금 와서 어쩌겠느냐”라며 좀처럼 공감하지 못했다. 심지어 “말로 설득해도 안 되면 맞아야 한다. 말로 타일러도 안되면 답이 없다. 설득이 안되면 손이 나갈 수밖에 없다. 안되면 패야 한다”라고 폭력을 정당화했다. 오은영 박사는 “배우자 폭력은 어떤 이유로도 정당화될 수 없다”라며 단 한 번의 폭력이었더라도 진심으로 사과해야 한다고 강조했다.오은영 박사는 남편이 시댁의 말을 황당하게 여겼다면 아내에게 “우리 엄마가 그렇게 말한 것은 잘못이다. 당신 잘못은 없다”고 직접 말해줬어야 한다고 설명했다. 오은영 박사가 강도에게 다친 아이의 상처를 예로 들며 반복해서 설명해도 남편은 쉽게 생각을 바꾸지 않았고, 상담은 좀처럼 실마리를 찾지 못했다.반전은 부부의 사전 상담 영상에서 포착됐다. 어떤 말에도 꿈쩍하지 않던 남편은 가장 걱정되는 것이 무엇이냐는 질문에 “아내의 건강”이라고 답한 뒤 돌연 눈물을 쏟았다. 가장 행복한 순간 역시 아내와 함께 일할 때라고 답했다. 누구에게도 말하지 않았던 남편의 속마음을 처음 확인한 아내는 “방송에 나오지 않았다면 평생 남편의 마음을 모르고 살 뻔했다”라며 눈물을 흘렸다.오은영 박사는 아내에게 생존하기 위해 만든 가면을 조금씩 벗는 연습을 해야 한다고 조언했다. 남편에게는 아내의 안전기지가 되어 마음을 있는 그대로 말해달라고 당부했다. 마침내 남편은 “당신은 옛날에도 예뻤고 지금도 예쁘다. 흉터가 있든 없든 사랑한다”라고 고백했다. 아내 역시 먼저 사과하고 성내지 않은 채 대화를 이어가겠다고 약속했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr