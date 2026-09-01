최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '들쥐'(연출 김홍선)의 주연을 맡은 배우 류준열과 만나 이야기를 나눴다. / 사진제공=넷플릭스

최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '들쥐'(연출 김홍선)의 주연을 맡은 배우 류준열과 만나 이야기를 나눴다. / 사진제공=넷플릭스

배우 류준열이 설경구와의 호흡에 대해 언급했다.최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '들쥐'(연출 김홍선)의 주연을 맡은 배우 류준열과 만나 이야기를 나눴다.넷플릭스 시리즈 '들쥐'(연출 김홍선)는 의문의 존재 '들쥐'에게 이름, 얼굴, 인생을 송두리째 빼앗긴 소설가 '문재'와 잃어버린 돈을 회수하려는 사채업자 '노자', 그리고 형사 '순용'이 들쥐의 정체를 쫓으며 벌어지는 이야기를 그린 추적 스릴러다.이날 류준열은 작품 내에서 같이 호흡을 맞춘 배우 설경구에 대해서 언급했다. 설경구와의 호흡에 대해 류준열은 "(설)경구 형님을 이야기하려면 10년 전으로 돌아가야 할 것 같다. 처음 회사에 들어왔을 때 '설경구다' 했던 기억이 있다. 그 사이 작품을 같이할 기회가 있었는데 잘 안 되다가 드디어 만나게 됐다"고 말했다. 이어 그는 "같은 작품을 하면서 '지금 만나서 참 다행이다'라는 생각이 들었다. 그때 만났다면 제가 좀 어렸기 때문에 보고 배우는 것도 더뎠을 것 같다. 지금 이 시기에 만나니까 더 많은 게 보이고, 어떻게 연기하시는지도 더 많이 배울 수 있었다. 이 시기가 정확한 타이밍이었던 것 같다"고 덧붙였다.설경구와 자유롭게 연기에 관한 의견을 주고받을 수 있었다는 점도 강조했다. 류준열은 "배우들이 동료를 떠나 선배든 후배든 서로 연기를 가지고 이야기하기가 모호하고 애매할 때가 있다. 그런데 경구 형님에게는 '연기가 어떻다', '이렇게 해줬으면 좋겠다', '노자는 이런 사람인 것 같다'는 이야기를 할 수 있었다. 제 아이디어도 잘 들어주셨다"고 설명했다.그러면서 설경구의 말투를 흉내 내며 "'야, 아이디어 좋다. 너무 좋은데?'라고 하실 때도 있고 '그거 아니야, 임마'라고 하실 때도 있었다"고 웃었다. 이어 "좋은 건 받아들여 주시고 아닌 건 아니라고 말씀해 주셨다. 실제 완성된 작품을 보니 제가 생각했던 게 아닌 경우도 많았고, 왜 그렇게 말씀하셨는지 충분히 이해가 됐다"고 말했다.류준열은 "저 역시 후배들을 만나도 연기에 대해 뭐라고 이야기하기가 조심스럽다. 그런데 경구 형님은 저한테 조언도 잘해주시고 편하고 재미있게 작업할 수 있게 해주셨다"고 고마움을 전했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr