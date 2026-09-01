김동준이 한가인 유튜브에 출연했다./사진='자유부인 한가인'

김동준이 한가인 유튜브에 출연했다./사진='짠한형 신동엽'

배우 김동준이 '닮은꼴' 한가인과의 만남에 대해 밝혔다.지난 8월 31일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 ENA 드라마 '신병4' 이현균, 김민호, 김동준, 남태우가 게스트로 출연한 '짠한형에 신병즈 등판이라니...! 돌아온 신병즈'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 신동엽은 김동준에게 닮은꼴 한가인을 언급하며 "같이 유튜브 나온 것도 봤다"고 말했다. 이를 계기로 한가인은 '신병3'에 이어 '신병4'에도 전세계(김동준 분)의 친누나로 특별 출연한다.김동준은 "누나 유튜브에 나갔는데 '너한테 도움이 된다면 나갈 수 있으니까 언제든 편히 얘기해줘'라고 해주셨다. 감독님께 내가 얘기해서 성사됐다"라고 밝혔다.김동준은 한가인과 처음 만난 당시를 회상하며 "저랑 만나고 나서 누나가 다음 날부터 아파서 한 일주일가량 입원을 했다"며 "도플갱어가 만나면 둘 중 하나가 아프다는 미신이 있다. '누나 너무 감사해요' 했는데 '나 입원해요'라고 하셨다. 타이밍이 공교로웠다"고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr