배우 김소현이 드라마에 이어 영화까지 차기작을 확정하며 연이어 작품 활동에 나선다./사진제공=피치컴퍼니

배우 김소현이 드라마에 이어 영화까지 차기작을 확정하며 연이어 작품 활동에 나선다.오는 4일 크랭크인 예정인 영화 '모둡'은 1960년대 오랫동안 발길이 끊긴 외딴섬을 배경으로, 풀리지 않는 모둡(매듭)처럼 얽힌 사람들의 이야기를 그린 오컬트 미스터리다.김소현은 극 중 원인을 알 수 없는 병을 치료하기 위해 외딴섬으로 향하는 선옥 역을 맡는다. 데뷔 후 처음으로 오컬트 장르에 도전하는 만큼 기이한 사건과 마주한 인물의 감정 변화를 어떻게 표현할지 관심이 쏠린다.김소현은 그간 '굿보이', '우연일까?', '달이 뜨는 강' 등 여러 작품을 통해 다양한 캐릭터를 소화해왔다. 이번에는 미스터리한 사건을 중심으로 전개되는 '모둡'을 통해 기존 작품과는 다른 모습을 선보일 예정이다.차기작도 줄줄이 예정돼 있다. 오는 10월 첫 방송 되는 ENA 드라마 '연애박사'에 이어 '하얀 스캔들', 영화 '모둡'까지 출연을 확정했다.'연애박사'에서는 1999년생 동갑내기인 추영우와 호흡을 맞춘다. 이어 '하얀 스캔들'에서는 송강과 재회한다. 두 사람은 2021년 3월 공개된 '좋아하면 울리는 시즌2' 이후 약 5년 만에 다시 한 작품에서 만나게 됐다.드라마 두 편에 이어 영화까지 작품을 연달아 확정한 김소현이 장르와 캐릭터를 달리하며 어떤 연기를 보여줄지 주목된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr