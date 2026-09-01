나나가 '마데레사'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

넷플릭스가 나나, 김단, 정건주가 출연하는 '마데레사'의 제작을 확정했다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스가 새 시리즈 '마데레사'의 제작을 확정하고 나나, 김단, 정건주의 캐스팅을 공개했다. 나나는 피도 눈물도 없는 범죄심리학자로 변신한다. '눈물의 여왕' 장영우 감독과 '동궁' 권소라·서재원 작가가 제작진으로 합류했다.'마데레사'는 냉혈한 범죄심리학자이자 교수 마데레사(나나 분)가 순수한 얼굴 뒤에 비밀을 감춘 조교 박설(김단 분), 오랜 친구이자 검사인 유아람(정건주 분)의 도움을 받아 미제 살인 사건들을 파고들며 오랫동안 숨겨졌던 진실과 감정을 마주하게 되는 이야기다.범죄심리학자이자 교수인 마데레사는 세간을 떠들썩하게 했던 미제 살인 사건들의 자문을 요청받는다. 과거 트라우마를 안고 살아가는 그는 직접 범죄자들을 대면하고 심문하며 사건의 실마리를 하나씩 찾아간다. 오랫동안 쫓아온 진실에 가까워질수록 예상하지 못했던 감정에도 휩싸인다.마데레사의 곁에는 오랫동안 함께해온 조교 박설이 있다. 순수한 얼굴과 미소 뒤에 비밀을 감춘 박설은 마데레사의 관심을 갈구하며 사건 조사를 돕는다. 두 사람 사이에는 단순한 교수와 조교 이상의 미묘한 감정이 흐른다.마데레사의 오랜 친구이자 검사인 유아람도 사건 해결에 힘을 보탠다. 유아람은 마데레사의 곁을 맴도는 박설을 경계하기 시작한다. 미제 사건을 추적하는 스릴러에 세 사람 사이에서 점차 증폭되는 감정과 관계를 결합한 작품이다.나나가 마데레사 역을 맡았다. 넷플릭스 시리즈 '마스크걸', '글리치'를 비롯해 영화 '전지적 독자 시점', '자백', '꾼' 등에 출연한 나나는 이번 작품에서 냉정한 범죄심리학자의 강렬한 면모와 과거의 상처를 품은 복잡한 내면을 함께 그려낸다.박설 역에는 김단이 캐스팅됐다. '트라이: 우리는 기적이 된다', '러브 : 트랙 - 김치' 등에 출연한 김단은 마데레사의 관심을 원하는 조교이자 미소 뒤에 속내를 감춘 인물로 변신한다.정건주는 마데레사의 오랜 친구이자 검사 유아람을 연기한다. 넷플릭스 시리즈 '광장', 드라마 '내가 죽기 일주일 전', '체크인 한양', 영화 '리바운드' 등에 출연한 그는 마데레사를 돕는 동시에 박설을 경계하며 세 사람의 관계에 긴장감을 더한다.연출은 '눈물의 여왕', '불가살' 등을 선보인 장영우 감독이 맡는다. 넷플릭스 시리즈 '동궁', 드라마 '손 the guest' 등을 집필한 권소라, 서재원 작가가 극본을 맡았다.'마데레사'는 넷플릭스를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr