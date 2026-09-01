서장훈이 여자친구의 인간관계를 두고 갈등을 반복하는 커플에게 이별을 권했다./ 사진=텐아시아 DB

서장훈이 여자친구의 인간관계를 두고 갈등을 반복하는 커플에게 이별을 권했다./ 사진 제공｜JTBC

서장훈이 여자친구의 인간관계를 두고 갈등을 반복하는 커플에게 이별을 권했다. 두 사람은 고민 끝에 실제 결별을 선택했다.지난달 31일 방송된 JTBC '연애전쟁' 10회에는 연애 40일 차인 이성준, 김예리 커플이 출연했다. 이성준은 서울대학교 의과대학 박사 과정 중이며, 김예리는 '성균관대 공대 신세경'으로 소개됐다.두 사람의 가장 큰 갈등은 김예리의 남사친 문제였다. 남학생 비율이 높은 공대를 다닌 김예리 주변에는 남사친이 많았고, 이성준은 이를 불편해했다.특히 김예리가 학생회 친구들과 떠난 몽골 여행이 문제가 됐다. 여행 당시 김예리가 SNS에 남사친을 언급한 것을 두고 이성준은 불만을 드러냈다. 헬스장에서 마주친 김예리의 또 다른 남사친과 신경전을 벌였던 일도 털어놓으며 "여자친구 주변에 위장 남사친이 수두룩하다"고 주장했다.김예리는 5수 끝에 대학에 진학해 주변 친구들과 나이 차이가 많이 난다고 설명했다. 그러면서 남자친구가 자신의 인간관계에 지나치게 관여하면서 점점 본래 모습을 잃어가는 것 같다고 토로했다.'워터밤'을 두고도 갈등이 이어졌다. 김예리가 워터밤 이야기를 꺼내자 이성준은 과거 몽골 여행과 남사친 문제를 다시 언급했다. 이 과정에서 두 사람의 언쟁이 길어지자 서장훈은 "제발 헤어져주라"고 말했다. 이어 이성준을 향해 "너 여친한테 왜 그래? 과거에 성질내고 예민하게 굴고 약간 무서워"라며 "자기가 만든 깜깜한 방에 갇혀 있는 느낌"이라고 지적했다.김예리가 이상순처럼 품이 넓은 남자를 만나고 싶다고 하자 서장훈은 "그럼 헤어져"라고 단호하게 답했다. 그는 "본인의 삶까지 부정하면서 억지로 관계를 맞춰갈 필요는 없다"며 재차 이별을 권했다.이효리는 이성준에게 "성준 씨는 가시나무새 같다"고 말했다. 자신뿐 아니라 여자친구에게도 엄격한 기준을 적용하는 모습을 지적한 것. 이어 "조금 막 살아도 된다. 아무도 성준 씨가 워터밤에 가는 것을 뭐라고 할 사람 없어. 워터밤 꼭 가라"고 조언했다.최다니엘은 "연애할 때 내 감정보다 상대방에 초점을 맞추면 다른 점을 인정하면서 조금 더 성숙한 연애를 할 수 있을 것"이라고 말했다. 김지은 역시 "실수를 하지 않고 폐를 끼치지 않으려 노력하며 살지만 사람들은 생각보다 나에게 관심이 없더라"고 자신의 경험을 전했다. 결국 이성준과 김예리는 '연애전쟁' 최초로 두 사람 모두 이별에 합의했다.김예리는 "더 이상 새장 속의 새로 살고 싶지 않다"고 결별을 선택한 이유를 밝혔다. 이성준 역시 "영상을 보고 내 과오를 알게 됐다. 예리를 위해서라도 헤어지는 게 맞다고 생각했다"며 이별을 받아들였다.'연애전쟁'은 매주 월요일 오후 9시 50분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr