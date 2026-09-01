하석진과 안희연이 서로를 향한 마음을 정리하지 못했다. / 사진=KBS '사랑이 온다' 방송 화면 캡처

하석진과 안희연이 서로를 향한 마음을 정리하지 못했다. / 사진=KBS '사랑이 온다' 방송 화면 캡처

‘사랑이 온다’ 하석진과 안희연이 이별 후에도 서로를 향한 마음을 정리하지 못했다.최근 방송된 KBS 드라마 ‘사랑이 온다’ 11, 12회에서는 김무진(하석진 분)과 한규림(안희연 분)의 8년 전 과거가 공개됐다. 이미 관계에 선을 그은 김무진과 뒤늦게 자신의 마음을 확인한 한규림의 엇갈린 선택도 이어졌다.한규림은 김무진과 헤어진 뒤 홀로 임신과 출산, 사산까지 겪었던 과거를 털어놨다. 동시에 현재 한규림이 키우고 있는 아들 한결(윤하빈 분)의 존재를 둘러싼 이야기도 본격적으로 다뤄졌다.과거를 돌아본 한규림은 김무진에게 “다시 찾을 수 있을까”라며 자신의 마음을 고백했다. 김무진 역시 눈물을 보였지만 “조금만 더 일찍 찾지”라고 답하며 관계를 다시 시작하지 않겠다는 뜻을 밝혔다.두 사람은 이후 각기 다른 선택을 했다. 김무진은 한규림의 고백에도 장서현(이주연 분)과의 관계를 이어가기로 했다. 그는 자신을 둘러싼 모녀 갈등 속에서 장서현을 달랬고, 고윤희(윤유선 분)에게도 “노력하겠다”고 말했다.한규림은 조흥식(배정남 분)에게 받았던 프러포즈를 거절했다. 김무진에 대한 마음이 남아 있다는 사실을 인정한 뒤 더 이상 자신의 감정을 숨기지 않기로 한 것이다. 조흥식은 한규림의 선택을 받아들였다.한규림은 이후 김무진을 향한 그리움도 감추지 못했다. 잃어버린 강아지를 찾는 아이를 돕던 중 강아지의 이름이 김무진이라는 사실을 알게 된 그는 “고마워 김무진. 네 덕분에 이름이라도 원 없이 불러봤네”라고 말했다.결국 한규림은 다시 김무진을 찾아갔다. 그는 “천벌을 받아도 못 참겠다”며 김무진 앞에 나타났고, 메뉴에도 없는 음식을 주문했다. 김무진은 한규림을 위해 직접 요리를 시작했다.지난 12회는 닐슨코리아 전국 가구 기준 시청률 17.0%를 기록했다. 자체 최고 기록이자 주말 방송 전체 1위다.‘사랑이 온다’ 13회는 오는 5일 오후 8시에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr