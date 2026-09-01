2일 '나는 SOLO'가 방송된다. / 사진제공=ENA·SBS Plus

2일 '나는 SOLO'가 방송된다. / 사진제공=ENA·SBS Plus

'나는 SOLO' 33기 광수가 랜덤 데이트를 앞두고 여성 출연자 6명 모두를 원하는 상대로 꼽는다.오는 2일 방송되는 ENA·SBS Plus '나는 SOLO'에서는 모태솔로 특집 33기의 '손잡고 랜덤 데이트'가 진행된다.이날 여성 출연자들은 상자 속 구멍으로 손을 내밀고 남성 출연자들의 선택을 기다린다. 남성 출연자들은 상대가 누구인지 알 수 없는 상태에서 한 사람의 손을 잡아 데이트 상대를 결정한다.광수는 선택에 앞서 제작진이 원하는 데이트 상대를 묻자 "모두와 해보고 싶다"라며 여성 출연자 6명을 모두 언급한다. 특정 상대를 고르지 않고 모두와 데이트하고 싶다는 뜻을 내비친 것. 이후 광수는 눈을 감은 채 한 여성 출연자의 손을 선택한다. 상대를 확인한 데프콘은 "와! 사랑신이 엄청 돕는데?"라고 반응한다.영호는 랜덤 데이트를 앞두고도 순자를 향한 마음을 표현한다. 파란색 상의를 입은 순자를 발견한 그는 "저 데이트 복장 바꿀게요. 파란 옷이 있어요"라며 같은 색상의 옷을 입겠다고 한다. 이를 지켜보던 송해나는 "아, 너무 과하다"고 말한다.영철은 여성 출연자들의 손을 살펴보던 중 "이 손은 딱 누군지 알았다. 그래서 마지막에 잡으려 했다"고 말해 상대를 당황하게 한다. 이이경 역시 "참 희한한 방식"이라고 반응한다. 이후 영철은 인터뷰를 통해 해당 발언을 한 이유를 설명한다.한편 '나는 SOLO'는 2일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr