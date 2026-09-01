김종국이 ‘통 큰 내조’를 받는 홍혜걸의 삶에 부러움을 표한다. / 사진=텐아시아DB

김종국이 ‘통 큰 내조’를 받는 홍혜걸의 삶에 부러움을 표한다. /사진제공=KBS

김종국이 ‘통 큰 내조’를 받는 홍혜걸의 삶에 부러움을 표한다.1일 오후 8시 30분 방송되는 KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’(이하 ‘옥문아’) 327회에서는 의학 박사에서 연 매출 3000억 원 CEO가 된 여에스더와 의학 전문 기자이자 구독자 203만 의학 채널 대표 홍혜걸이 출연한다.이날 여에스더는 오프닝부터 33년 동안 쌓인 남편 홍혜걸을 향한 서운함을 쏟아낸다. 녹화 초반부터 여에스더에게 완전히 이입한 주우재는 “초반이지만 이야기를 쭉 들어보니까 여에스더 선생님이 많이 이해가 가네요”라며 일찌감치 여에스더의 손을 들어 홍혜걸을 토라지게 만든다. 홍혜걸의 말썽꾸러기 남편 에피소드가 연이어 공개되자 주우재는 “예전에 윤유선 선배님 부부가 나왔을 때 제가 등을 한 번 돌렸었잖아요? 지금 약간 그 감정이 온다”라며 등을 돌리고, 홍진경은 “우재 등짝 오랜만에 본다”라고 맞장구친다.김숙은 홍혜걸을 장항준, 이상순, 도경완과 함께 ‘연예계 아내 복 터진 남편 4대 천황’으로 꼽는다. 이에 홍혜걸은 “이 중에서는 제가 무조건 1등이에요”라고 자신한다. 심지어 “그분들은 뭔가를 하시잖아요. 저는 정말 아무 일도 안 해요”라며 당당한 이유까지 덧붙인다.녹화 1시간만에 철부지 남편으로 낙인 찍힌 홍혜걸은 뜻밖의 사랑꾼 면모로 분위기 반전을 노린다. 홍혜걸은 “좋아하는 사람을 위해 죽을 수 있다면 그 기회 자체가 영광”이라고 말한 뒤, 대뜸 김종국에게 “종국 씨는 아내를 위해 죽을 수 있냐”라고 질문한다. 홍혜걸의 기대와 달리 김종국은 한 치의 망설임도 없이 “그럼요! 제 근육은 아내 대신 활 맞으려고 만든 근육”이라고 답하며 신혼다운 사랑꾼 면모를 뽐낸다.연 매출 3000억 원 CEO 여에스더의 스케일부터 남다른 ‘통 큰 내조’가 공개돼 홍혜걸을 향한 ‘옥탑즈’의 시선이 180도 뒤바뀐다. 특히 김종국은 “저도 아내가 헬스장 차려주면 운동이나 하면서 살면 얼마나 좋겠다”며 부러움을 감추지 못한다. 앞서 홍혜걸의 철부지 행보에 등을 돌렸던 주우재조차 “우와, 너무 부럽다. 장항준 감독님은 약한 거였다”라며 감탄하더니 급기야 “나 홍혜걸 위인전 쓸 거야”라고 돌변한다.한편, 김종국은 지난해 9월 비연예인 아내와 극비 결혼식을 올렸다. 당시 김종국은 결혼식 전날에 장소를 공지하고 당일에도 하객에게 입단속을 시키고, 사진 촬영도 금지했다는 것이 알려지며 유난스럽다는 지적을 받기도 했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr