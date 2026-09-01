이경실 딸, 쇄골에 물 고이겠어…민소매 입으니 여리함 한 스푼 추가

이경실 딸 손수아가 부산 여행 중 깊게 파인 쇄골 라인을 드러냈다.손수아는 최근 자신의 SNS에 부산 여행 중 촬영한 사진과 영상을 공개했다.공개된 모습에서 손수아는 패턴이 들어간 민소매 상의를 입고 카메라를 바라보며 다양한 포즈를 취했다. 짧은 단발 헤어스타일까지 어우러져 특유의 분위기를 완성했다.무엇보다 시선을 끄는 건 가녀린 상체 라인이다. 어깨와 목선을 시원하게 드러내는 민소매 디자인 덕분에 쇄골이 유독 선명하게 강조됐다. 움푹 들어간 쇄골 라인이 마치 물이 고일 듯 깊게 드러날 정도다. 군살 없이 슬림한 팔과 직각에 가까운 어깨선까지 더해지면서 여리여리한 실루엣이 돋보였다.손수아는 여행지에서도 과한 액세서리나 화려한 스타일링보다는 의상과 단발 헤어 자체에 힘을 준 모습이다. 특히 얼굴을 살짝 가리는 앞머리와 자연스럽게 뻗친 단발이 몽환적인 분위기를 더했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr