김혜준의 촬영 비하인드 사진이 공개됐다. / 사진제공=매니지먼트mmm

김혜준의 촬영 비하인드 사진이 공개됐다. / 사진제공=매니지먼트mmm

배우 김혜준의 '최애의 사원' 촬영 현장이 공개됐다.1일 소속사 매니지먼트mmm은 tvN 월화드라마 '최애의 사원'에 출연 중인 김혜준의 촬영 비하인드 사진을 공개했다.사진 속 김혜준은 촬영을 앞두고 장면에 사용되는 소품을 확인하거나 대본을 살펴보고 있다. 해당 장면은 다름(김혜준 분)이 찬(차우민 분)의 사생팬이라는 오해를 받는 상황에서도 아펠로 직원으로서 맡은 일을 해나가는 모습이 담긴 대목이다.또 다른 사진에는 김혜준이 리허설을 거듭하며 촬영을 준비하는 모습이 담겼다. 극 중 다름은 그동안 미처 깨닫지 못했던 하기(강훈 분)를 향한 자신의 마음을 자각한 상황이다. 김혜준은 달라진 다름의 감정선을 표현하기 위해 촬영 전부터 장면을 세심하게 살폈다는 후문이다.김혜준은 '최애의 사원'에서 신입사원 다름 역을 맡아 직장 생활과 로맨스를 오가는 이야기를 그려내고 있다. 종영까지 얼마 남지 않은 가운데 다름과 하기의 관계가 어떻게 이어질지 관심이 쏠린다.'최애의 사원'은 매주 월, 화요일 오후 8시 45분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr