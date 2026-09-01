사진제공=WAKEONE

그룹 ALPHA DRIVE ONE(알파드라이브원, ALD1)이 타이틀곡 퍼포먼스 영상을 선보였다.알파드라이브원은 지난달 31일 공식 SNS 채널에 미니 2집 'UNBREAKABLE : 少年BEAST'(언브레이커블 : 소년비스트)의 타이틀곡 'BORN DIRE'(본 다이어) 퍼포먼스 비디오를 공개했다.이번 영상은 모래벌판 중앙에 대형 조형물을 배치한 공간을 배경으로 제작됐다. 블랙 의상을 입은 멤버들은 곡의 콘셉트에 맞춰 안무와 표정 연기를 소화했다.'BORN DIRE'의 안무 제작에는 안무가 시에나 라라우(Sienna Lalau)와 닉 조셉(Nick Joseph)이 참여했다.영상 공개 후 온라인상에서는 "동작 하나하나가 정교하고 그루브가 돋보인다", "리듬을 쪼개는 디테일과 완급 조절이 수준급이다", "소화하지 못하는 콘셉트가 없는 것 같다", "댄스 브레이크 파트가 정말 멋지다" 등의 반응이 이어졌다.한편 알파드라이브원은 1일 방송되는 SBS Life '더쇼'에 출연해 'BORN DIRE' 무대를 공개한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr