그룹 엔하이픈 / 사진 제공=빌리프랩

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 미니 8집 'THE SIN : BLISS'로 일본 오리콘 주간 앨범 차트 1위에 올랐다.1일 오리콘에 따르면 'THE SIN : BLISS'는 약 19만 장이 판매돼 최신 '주간 앨범 랭킹'(9월 7일 자) 정상으로 진입했다. 집계 기간은 지난달 24일부터 30일까지다. 엔하이픈이 해당 차트에서 1위를 기록한 앨범은 이번이 11번째다.이번 앨범은 국내에서도 발매 첫 주 209만 장 이상의 판매량을 기록했다. 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서는 데뷔 후 처음으로 1위에 올랐다.타이틀곡 'Bloody Paradise'(블러디 파라다이스)는 스포티파이 '위클리 톱 송 글로벌'에서 엔하이픈 자체 최고 순위를 기록했다. 숏폼 플랫폼에서도 확산돼 1일 기준 틱톡에서 해당 곡을 사용한 영상은 오리지널 사운드를 포함해 55만 건을 넘어섰다.엔하이픈은 지난달 31일 공식 유튜브 채널을 통해 'Bloody Paradise' 퍼포먼스 뮤직비디오도 공개했다. 영상은 브라질리언 펑크를 기반으로 한 곡의 리듬과 여섯 멤버의 군무를 중심으로 구성됐다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr