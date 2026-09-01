강호동이 눈물을 쏟았다./사진제공=TV조선

강호동이 눈물을 쏟았다./사진제공=TV조선

MC 강호동이 감동적인 무대에 무너지며 눈물을 쏟는다.1일 오후 10시 첫 방송되는 TV CHOSUN ‘천만기인쇼’는 기인들과 스타들이 만나 천만 뷰에 도전하는 프로그램이다. 천만 원의 상금을 걸고 펼쳐지는 기상천외한 도전과 화려한 퍼포먼스 무대를 선보인다. 1년 동안 공들여 완성한 ‘지상 최대 기예쇼’ 기획으로, 강호동과 붐이 MC에 나선다강호동은 ‘천만기인쇼’ 1회에서 경이로운 기예를 펼치는 기인의 무대를 두 손을 모은 채로 지켜보다 갑자기 울컥한 듯 감정을 터트린다. 무대에서 시선을 떼지 못한 채 촉촉해진 눈빛을 보이던 강호동은 기인의 무대가 끝나자 손등으로 연신 눈물을 훔치며 “나도 모르게 눈물이 났다”라는 소감을 전한다. 강호동뿐만 아니라 안성훈과 이소나와 허찬미 역시 가슴을 부여잡은 채 눈물을 글썽인다.강호동이 트레이드마크 같던 호랑이 카리스마를 내려놓고 감성적인 모습을 보이자 객석에서 “100% 갱년기다”라는 반응이 터져 나온다. 강호동의 눈물보를 터지게 만든 기인의 무대는 어떤 것일지 이목이 쏠린다.1회에서는 ‘트롯계 BTS’ 진성이 나이라는 숫자를 무색하게 만드는 불꽃 투혼으로 뭉클한 감동을 안긴다. 진성은 쉽지 않은 도전을 앞두고 “우리 나이 정도 되면 관절도 힘들고 허리도 아프다”라면서도 “연예계에 발을 들였으면 내 몸이 아니다. 나는 여러분을 위해서 살다가 가야 된다”라는 비장한 각오를 밝힌다.이어 물체의 중심을 찾아 쌓는 기예인 ‘밸런싱 아트’에 도전한 진성은 노래를 부르며 공병, 의자, 막걸리잔 등의 중심을 하나씩 잡아가는 집념을 발휘한다. 특히 진성이 노래를 부르면서 섬세함을 요하는 기예에 나선다.제작진은 “강호동의 눈물이 터진 것은 대본에는 전혀 없던, 무대가 선사하는 ‘찐 감동’이었다”라며 “인간의 한계를 넘어선 기인들의 무대에 함께 울고 웃는 강호동, 붐과 스타들의 진심이 뭉클한 힐링을 안겨줄 것”이라고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr