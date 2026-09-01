배우 하영이 '중증외상센터' 후속 시즌에서 하차한다./사진=텐아시아DB

배우 하영이 '중증외상센터' 후속 시즌에서 하차한다./사진=텐아시아DB

배우 하영이 '중증외상센터' 후속 시즌에서 하차한다.넷플릭스 측은 1일 "배우의 입장을 존중하여, '중증외상센터' 후속편에 하영 배우는 출연하지 않기로 했다"고 공식 입장을 밝혔다. 이어 "이 외 캐스팅이나 제작 일정 등은 확인해드리기 어렵다"고 덧붙였다.'중증외상센터'는 전장을 누비던 천재 외과 전문의 백강혁이 유명무실한 중증외상팀을 되살리기 위해 부임하면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 지난해 1월 공개된 시즌1에서 하영은 시니어 간호사 천장미 역을 맡아 인지도를 높였다.시즌1의 인기에 힘입어 후속 시즌 제작이 추진되면서 하영 역시 주지훈 등 주요 출연진과 함께할 것으로 전해졌다. 그러나 최근 증조부 안상호의 일제강점기 행적이 알려지면서 논란에 휩싸였고, 결국 새 시즌에는 참여하지 않게 됐다.앞서 하영은 여러 예능과 인터뷰에서 4대째 의사 집안이라는 가족사를 소개하며 증조부를 언급한 바 있다. 이후 안상호의 친일 행적이 알려지자 하영은 "부끄럽게도 그런 무지한 상태로 여러 자리에서 증조부에 대한 이야기를 가족의 자랑처럼 꺼내놓았다"며 "후손으로서 진심으로 사죄드린다"고 고개를 숙였다.'중증외상센터' 후속 시즌은 10월 촬영에 돌입할 것으로 전해졌다. 하영은 촬영 시작 전 제작진에게 먼저 하차 의사를 전달한 것으로 알려졌다.하영은 이제훈과 주연을 맡은 차기작 '승산 있습니다' 촬영을 이어가고 있다. 해당 작품은 오는 3일 촬영 종료를 앞둔 것으로 전해졌다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr