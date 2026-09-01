배우 민도희가 공식 행사에서 포즈를 취하고 있는 모습이다. / 사진=텐아시아DB

배우 민도희가 자신의 차를 소개했다. / 사진='미니도희' 유튜브 영상 캡처

배우 민도희가 중고로 구매해 오랫동안 타고 있는 자신의 수입차를 공개했다.지난달 31일 유튜브 채널 '미니도희'에는 '40도에 세차 찌끄리고 왔어요 (+동안 관리 루틴)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 민도희가 셀프 세차장을 찾은 모습이 담겼다.세차에 앞서 민도희는 자신의 차를 소개했다. 그는 당시 운이 좋아 합리적인 가격에 구입했다며 2018년형 B사 수입 소형차를 공개했다.이어 "2018년에 중고차로 샀던 것 같다"며 "5만km도 타지 않은 차를 사서 오래오래 잘 타고 있다"고 설명했다. 제작진이 당시 구매 가격을 묻자 민도희는 "운이 좋았던 것 같다"며 "취등록세까지 다해서 1000만원 후반대에 구매했다"고 답했다.걸그룹 타이니지 출신 민도희는 2013년 tvN '응답하라 1994'에서 조윤진 역을 맡아 큰 사랑을 받았다. 이후 '내일도 칸타빌레', '내 아이디는 강남미인', 영화 '자산어보' 등에서 활약하며 배우로서 입지를 다졌다. 최근에는 SBS '미운 우리 새끼'에 출연해 작품 공백기 동안 생계를 위해 카페 아르바이트를 구하고 있는 근황을 전해 화제를 모았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr