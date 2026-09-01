이경실이 딸을 향한 애정을 나타냈다. / 사진='우리엄마이경실' 유튜브 캡처

이경실이 딸을 향한 애정을 나타냈다. / 사진='우리엄마이경실' 유튜브 캡처

개그우먼 이경실이 딸 손수아를 향해 진심 어린 애정을 나타냈다.지난 8월 31일 유튜브 채널 '우리엄마이경실'에는 '현실 모녀의 둘 중 하나 고르는 밸런스 게임'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이경실과 딸 손수아는 맛있는 디저트를 먹으며 밸런스 게임을 진행했다.두 사람은 초반부터 연애관, 바람의 기준, 이별 방식 등 현실적인 질문들에 대해 거침없고 솔직한 답변을 주고받으며 유쾌한 모녀 케미를 자랑했다. 손수아는 다음 질문으로 "지금처럼 엄마와 딸로 만나기 vs 단짝 친구로 만나기"를 언급했다. 이경실은 망설임 없이 "다음 생에도 엄마와 딸로 태어나고 싶다. 그냥 나는 딸로서 네가 좋다"고 고백했다.이경실은 "내 자식이 어디 나가서 사랑받는다는 걸 느낀다. 다른 사람들과의 관계를 보면 '수아를 잘 키웠구나'라는 생각이 든다"고 털어놨다. 그는 "너 정도면 딸로서 100점이라고 생각한다. 앞으로 살아가는 데 있어서도 친구 같은 딸이 될 것 같다"고 언급했다. 그러면서 "너는 긁지 않는 복권이기 때문에"라며 "지금 부족하다는 건 아니다. 옆에서 친구처럼 있어 주는 딸 수아도 만족한다"고 덧붙였다. 손수아는 내레이션으로 "갑자기 고백 공격을 받아서 리액션이 고장 났다"고 말했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr