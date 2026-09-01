송혜교, 와인 파티서 포착…그걸 찍는 고현정 언니, 동생 찍으려 이리저리 찰칵

고현정이 절친 엄정화의 새로운 도전을 직접 축하했다. 엄정화가 와인을 선보인 가운데 송혜교, 강민경, 정재형 등 화려한 인맥이 한자리에 모였다.고현정은 최근 자신의 SNS에 엄정화의 와인 출시를 축하하는 자리에서 촬영한 영상을 공개했다. 영상에는 엄정화의 새로운 시작을 함께 기뻐하기 위해 모인 지인들의 모습이 담겼다.특히 송혜교와 강민경, 정재형 등 연예계 스타들이 포착돼 눈길을 끌었다. 고현정 역시 휴대전화를 들고 현장의 모습을 직접 촬영하며 엄정화의 특별한 순간을 기록했다. 공식적인 행사 분위기보다는 가까운 사람들이 모여 자연스럽게 웃고 즐기는 편안한 파티 분위기가 돋보였다.무엇보다 고현정이 자신의 SNS를 통해 영상을 공개했다는 점에서 엄정화를 향한 애정이 고스란히 느껴진다. 배우와 가수 등 서로 활동 영역이 다른 스타들이 엄정화라는 연결고리를 중심으로 모이면서 그의 남다른 연예계 인맥도 다시 한번 드러났다.엄정화는 가수와 배우로 오랜 시간 활약한 데 이어 와인이라는 새로운 분야까지 영역을 넓혔다. 새로운 출발의 순간을 송혜교, 고현정, 강민경, 정재형 등 가까운 동료들이 함께하며 든든한 응원을 보탰다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr