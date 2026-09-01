김지은, 연애할 땐 불안형…"자꾸 의심하고 추리해" ('연애전쟁')

사진=JTBC '연애전쟁'

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'연애전쟁' 배우 김지은이 연애 스타일을 공개했다.31일 방송된 JTBC 예능 '연애전쟁'에는 배우 김지은, 최다니엘이 특별외교관으로 출연했다.이날 이효리는 김지은을 향해 "연애할 때도 차분하고 안정적으로 할 것 같다"며 평소 연애 스타일을 궁금해했다.김지은은 자신 역시 안정적인 연애를 하는 사람이라고 생각해 왔다고 밝혔다. 그는 "저는 제가 안정적으로 연애하는 안정형인 줄 알았다"고 말문을 열었다.그러나 최근 접한 정보를 통해 자신의 행동을 다시 돌아보게 됐다고. 김지은은 "어디서 보니까 모든 것을 공유하려고 하고, 상대의 이야기를 다 들어주려고 하는 것도 불안형일 수 있다고 하더라"고 설명했다.그는 "그 내용을 보고 '어쩌면 나도 불안형일 수 있겠다'고 생각했다"며 기존에 알고 있던 자신의 연애 성향과 실제 모습이 다를 수 있다고 인정했다.김지은의 연애 성향을 알아보기 위한 검사도 진행됐다. 검사 결과 김지은은 상대의 보이지 않는 의도를 끊임없이 추리하는 '궁예형'으로 나타났다.서장훈은 '궁예형'에 대해 "사이가 좋을 때는 상대가 말하지 않아도 알아서 세심하게 챙겨준다. 상대방을 편안하게 만들어주는 스타일"이라고 설명했다.하지만 갈등이 생기면 전혀 다른 모습이 드러난다고. 서장훈은 "다툴 때는 냉철하고 정확하게 상황을 따져 묻는다. 상대방은 마치 취조를 받는 것처럼 느낄 수 있다"고 말했다. 이효리 역시 "차분하게 조목조목 상대를 취조하는 스타일"이라고 정리했다.검사 결과를 들은 김지은은 놀라면서도 곧바로 자신의 연애 경험을 떠올렸다. 그는 "상대들에게 그런 말을 정말 많이 들었다"고 털어놨다.김지은은 과거 연애 상대들이 자신에게 "왜 자꾸 추리를 하느냐", "그게 아닌데 혼자 왜 그렇게 생각하느냐"고 말했다고 밝혔다. 그는 자신이 상대의 말과 행동에 숨은 의미를 추측했던 사실을 인정하며 "설명을 듣고 보니 좀 맞는 것 같다"고 고개를 끄덕였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr