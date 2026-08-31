개그우먼 김신영의 예고편이 송출되고 있다. / 사진=MBC '나 혼자 산다' 공식 SNS

'나 혼자 산다' 측이 전현무의 카자흐스탄 편에 대해 "촬영 지원이나 협찬 등을 받은 사실이 없다"는 기존 입장을 수정하면서 비난을 피하지 못하고 있다.31일 MBC 예능 '나 혼자 산다'(이하 '나혼산') 공식 홈페이지에는 '<나 혼자 산다> 카자흐스탄 촬영 관련 안내'라는 공지가 올라왔다. 제작진은 "알마티시 관광청으로부터 금전적 협찬이나 제작비 지원을 받은 사실은 없다"며 "현지 촬영에 필요한 행정적 절차와 현장 진행에 필요한 촬영 협조를 받아 원활하게 진행됐다"고 밝혔다.이번 공지는 지난 25일 제작진이 발표한 입장과 '촬영 지원'을 설명하는 방식이 달라져 눈길을 끌었다. '나혼산' 측은 '촬영 지원'이라는 표현을 빼고 '금전적 협찬'과 '제작비 지원'을 받지 않았다고 범위를 한정했다.이러한 제작진의 추가 입장에 누리꾼들은 '나혼산' 공식 SNS에 질타와 분노를 표출하고 있다. 개그우먼 김신영의 방송분을 예고하는 게시물에는 "처음부터 촬영 협조랑 행정 절차만 협찬받았다고 하면 됐을 텐데 왜 일을 키웁니까", "해명문 찌질하네요. 즉흥 여행인 게 맞는지 아닌지를 해명하셔야 하는데 관련된 말은 없네요", "사과 한마디 없이 변명만 늘어놓네요. 시청자가 개돼지로 보입니까" 등의 비판 글이 달리고 있다.현재 전현무와 '나혼산' 측은 지난 14일과 21일 방송된 카자흐스탄 편으로 조작 의혹에 휩싸였다. 당시 전현무가 카자흐스탄 알마티로 29시간 즉흥 여행을 떠나는 장면이 송출됐는데, 일부 누리꾼이 실제 카자흐스탄에서는 렌터카 이용 절차가 복잡한 점, 스태프들이 동행하는 여행에서 모든 것들이 순조롭게 이뤄졌다는 점 등을 근거로 들며 "전현무의 이번 여행이 즉흥이 아니다"라고 주장했다. 여기에 지난 21일 카자흐스탄 정부 홈페이지 속 알마티시 공식 페이지에 '나혼산' 촬영이 알마티시 관광 당국의 지원을 받아 진행됐다고 적혀 논란이 불거졌다.이에 대해 '나혼산' 측은 지난 25일 "방송에 공개된 내용 그대로"라며 "출발하기 직전 공항에서 현지 렌터카 업체에서 요구한 국제운전면허증과 여권을 제출하고 차량을 대여한 것"이라고 설명했다. 이어 "이번 카자흐스탄 여행과 관련해 촬영 지원이나 협찬 등을 받은 사실은 없다"고 선을 그었다. 그러나 31일 입장을 돌연 뒤집어 적지 않은 파장이 예상된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr