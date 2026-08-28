배우 고아성이 파격적인 스타일링으로 반전 매력을 보여줬다. / 사진=런던 프라이트페스트 영화제 SNS

배우 고아성이 출연한 영화 '너버스'(NERVOUS)가 올해 개막작으로 선정됐다. / 사진=런던 프라이트페스트 영화제 SNS

배우 고아성이 영국 런던에서 열린 영화제 개막식에 참석해 파격적인 스타일링을 선보였다.지난 27일(현지시간) 영국 런던 오데온 럭스 레스터 스퀘어에서는 '2026 런던 프라이트페스트 영화제' 개막식이 열렸다. 고아성은 자신이 출연한 영화 '너버스'(NERVOUS)가 올해 개막작으로 선정되면서 행사에 참석한 것으로 알려졌다.영화제 측은 행사 직후 공식 SNS를 통해 개막식 현장 사진을 공개했다. 여러 배우와 제작진이 포토타임을 가진 가운데, 고아성은 란제리 스타일의 바디슈트에 짧은 기장의 하의를 매치한 채 등장해 눈길을 끌었다.특히 가슴과 허리 라인을 과감하게 절개한 디자인은 시선을 사로잡았다. 여기에 블랙 시스루 스타킹과 장갑, 하이힐, 스모키 메이크업까지 더해 관능적인 분위기를 완성했다.한편 '런던 프라이트페스트 영화제'는 2000년 시작된 영화제다. 호러·판타지·스릴러 장르 작품을 주로 소개한다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr