이주명이 여행 중인 근황을 공개했다. / 사진=이주명 SNS

이주명이 여행 중인 근황을 공개했다. / 사진=이주명 SNS

배우 이주명이 홀로 여행 중인 근황을 공개했다.31일 이주명은 자신의 SNS에 "나홀로 백팩여행"이라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.사진 속 이주명은 한 실내 공간에서 거울 셀카를 찍고 있는 모습이다. 이주명의 뒤로는 수많은 행거와 걸린 옷이 보인다. 이주명은 붉은 끈 나시 탑을 입고 얇은 긴팔 슬리브를 입었다. 그의 가녀린 팔과 늘씬한 몸매가 고스란히 드러났다. 머리를 묶은 이주명은 부스스한 상태로 자연스러운 분위기를 연출했다.다른 사진에서 이주명은 똑같은 공간에서 다른 옷차림으로 셀카를 찍고 있다. 배낭을 메고 거리를 걸으면서 미소 짓기도 했다. 이주명은 모자나 선글라스를 매치해 편안하면서도 세련된 여행 룩을 선보였다.이주명은 12살 연상 배우 김지석과 공개 열애 중이다. 이주명은 지난 7월 종영한 JTBC 드라마 '신입사원 강회장'에서 강방글 역으로 출연했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr