방송인 전현무가 카자흐스탄 알마티에서 즉흥 여행을 인증하고 있다. / 사진=전현무 SNS

전현무 지인이 지난 25일과 26일 업로드한 전현무와의 즉흥 여행 과정 영상. 현재 해당 게시물은 삭제된 상태다. / 사진=전현무 지인 SNS

'나 혼자 산다' 측이 전현무의 카자흐스탄 무계획 여행 편에 대해 "금전적 협찬이나 제작비 지원을 받지 않았다"고 추가 입장을 밝혔다. "촬영 지원이나 협찬 등을 받은 사실이 없다"는 기존 입장을 수정해 파장이 예상된다. 이러한 가운데, 전현무의 즉흥적인 여행 스타일에 힘을 보탰던 그의 지인이 관련 게시물을 삭제해 눈길을 끌고 있다.31일 MBC 예능 '나 혼자 산다'(이하 '나혼산') 공식 홈페이지에는 '<나 혼자 산다> 카자흐스탄 촬영 관련 안내'라는 공지가 올라왔다. 제작진은 "알마티시 관광청으로부터 금전적 협찬이나 제작비 지원을 받은 사실은 없다"며 "현지 촬영에 필요한 행정적 절차와 현장 진행에 필요한 촬영 협조를 받아 원활하게 진행됐다"고 밝혔다.이는 지난 25일 발표한 입장과 '촬영 지원'을 설명하는 방식이 달라진 대목이다. 당시 제작진은 "이번 카자흐스탄 여행과 관련해 촬영 지원이나 협찬 등을 받은 사실은 없다"고 했다. 그러나 이번 공지에서는 '촬영 지원'이라는 표현을 빼고 '금전적 협찬'과 '제작비 지원'을 받지 않았다고 범위를 한정했다. 또 현지에서 행정 절차와 촬영 진행에 필요한 협조를 받았다고 설명했다.이러한 가운데, 전현무의 지인 A씨가 전현무의 즉흥 여행과 관련된 게시물을 모두 삭제한 정황이 포착됐다. A씨는 지난 25일과 26일 자신의 SNS에 전현무와 즉흥 여행을 떠나는 과정을 업로드해 주목받았다. A씨는 "이번 '나혼산' 카자흐스탄 편의 모티브가 된 실제 영상들"이라며 전현무와 공항에서 여행지를 정하는 모습을 보여 평소에도 전현무가 즉흥 여행을 즐기는 성격이라는 점에 힘을 보탰다.영상 속에서 전현무는 이번 '나혼산' 카자흐스탄 편에서 보여진 것처럼 항공사 카운터에서 떠날 수 있는 여행지를 물었다. A씨도 "공항 모든 데스크를 다 돌았지만 역시나 맞는 표가 하나도 없었다", "극 P들이라 인천 맛집을 찾던 중 항공권 예매 앱 검색하다가 딱 1곳 발견!"이라며 전현무와 즉흥 여행 과정을 상세하게 공유했다.그러나 31일 확인 결과, A씨가 게재했던 전현무와의 여행 과정 게시물은 현재 모두 삭제된 상태다.현재 전현무는 지난 14일과 21일 방송된 '나혼산' 카자흐스탄 편으로 조작 의혹에 휩싸였다. 당시 전현무가 카자흐스탄 알마티로 29시간 즉흥 여행을 떠나는 장면이 송출됐는데, 일부 누리꾼이 실제 카자흐스탄에서는 렌터카 이용 절차가 복잡한 점, 스태프들이 동행하는 여행에서 모든 것들이 순조롭게 이뤄졌다는 점 등을 근거로 들며 "전현무의 이번 여행이 즉흥이 아니다"라고 주장했다. 여기에 지난 21일 카자흐스탄 정부 홈페이지 속 알마티시 공식 페이지에 '나혼산' 촬영이 알마티시 관광 당국의 지원을 받아 진행됐다고 적혀 논란이 불거졌다.이에 대해 '나혼산' 측은 지난 25일 "방송에 공개된 내용 그대로"라며 "출발하기 직전 공항에서 현지 렌터카 업체에서 요구한 국제운전면허증과 여권을 제출하고 차량을 대여한 것"이라고 설명했다. 그러면서 "이번 카자흐스탄 여행과 관련해 촬영 지원이나 협찬 등을 받은 사실은 없다"고 선을 그었다. 그러나 31일 입장을 돌연 뒤집어 적지 않은 파장이 예상된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr