'48세' 윤세아, 나이 무색한 드레스 자태…우아함의 정점 찍었다

사진 = 윤세아 인스타그램

사진 = 윤세아 인스타그램

배우 윤세아가 단아하면서도 우아한 분위기의 드레스룩을 공개했다.윤세아는 최근 자신의 인스타그램에 "🤍"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 윤세아는 은은한 조명이 비치는 실내의 곡선형 핑크 소파에 앉아 카메라를 바라보며 미소를 짓고 있다. 넓은 칼라가 돋보이는 화이트 재킷과 풍성한 시스루 소재의 롱스커트를 매치해 단정한 분위기를 연출했으며 십자가 목걸이와 화이트 체인 백을 함께 착용해 전체적인 스타일을 깔끔하게 완성했다.이어진 사진에서 윤세아는 같은 소파에 몸을 살짝 옆으로 돌린 채 차분한 표정으로 앉아 있다. 화이트 하이힐을 신은 다리를 가지런히 모은 자세와 무릎 위에 올려둔 가방이 자연스럽게 어우러졌고, 뒤편 벽면의 액자와 따뜻한 색감의 인테리어가 고급스러운 분위기를 더했다.마지막 사진에서 윤세아는 넓게 이어진 곡선형 소파 한가운데에 앉아 아래를 바라보고 있다. 공간 전체가 함께 담기며 핑크 소파와 대형 액자, 패턴이 들어간 러그가 조화를 이루고 있고 화이트 의상이 실내의 부드러운 색감과 어우러져 한층 단아한 인상을 남겼다.이를 본 팬들은 "언니는 마음을 설레게 할 만큼 아름다워요", "너무 우아해요", "너무 예뻐", "아무나 소화 할 수 없는 옷", "늘 아름다워요 언니", "예쁘네요" 등의 댓글을 달았다.한편 윤세아는 1978년생으로 tvN 드라마 '포핸즈'에서 배우 송강과 모자 호흡을 맞췄다. '포핸즈'는 음악 천재들만 모인 예술고등학교에서 만난 청춘들의 우정과 사랑, 경쟁과 성장을 그리는 드라마다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr