사진=유튜브 '동해물과 백두은혁'

사진=유튜브 '동해물과 백두은혁'

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사진=유튜브 '동해물과 백두은혁'

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클릭비 유호석이 데뷔 시절 자신을 따라다녔던 재벌 2세설의 진실을 밝혔다.31일 유튜브 채널 '동해물과 백두은혁'에는 "누나가 벨트를 풀고 날 꼬셨어" 잘생겨서 누나들 줄섰던 클릭비 아이돌인생ㅋㅋㅋㅋ 11년만에 컴백해서 입터진 클릭비'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 유호석과 오종혁은 DSP미디어에서 클릭비로 데뷔하기 전 SM엔터테인먼트에 먼저 캐스팅됐다고 밝혔다. 두 사람은 "원래 SM에서 먼저 캐스팅됐다가 DSP로 오게 됐다"고 설명했다.당시 여러 스타를 발굴했던 캐스팅 관계자를 언급한 유호석은 "정말 많은 연예인을 찾아냈다. '캐스팅의 미다스 손'이라고 불릴 만한 분"이라고 이야기했다. 두 사람 역시 해당 관계자의 눈에 띄면서 연예계에 발을 들이게 됐다고 전했다.유호석은 활동명 EVAN으로 솔로 활동을 펼치기도 했다. 동해는 "당시 EVAN을 두고 재벌 2세라는 소문이 있었다. 월스트리트 상속자라는 말까지 나왔다"며 궁금해했다.이에 유호석은 "부모님이 미국에 거주하셨던 건 맞다"면서도 "클릭비 전성기 시절에 탈퇴하고 유학갔다. 그때 미국에 계시던 아버지 회사 사장님 집에 놀러갔는데, 그 사실이 와전되면서 재벌 2세, 월스트리트 상속자라는 이야기가 붙은 것 같다"고 해명했다. 김상혁은 "지금 클릭비 활동 열심히 하잖냐"고 덧붙여 폭소케 했다.클릭비가 1세대 대표 '꽃미남 아이돌'로 불렸던 시절도 소환됐다. 은혁은 "클릭비에는 잘생긴 멤버가 정말 많았다. 팬들이 오종혁, 김상혁, 유호석 등을 비주얼 조합으로 묶어서 부르기도 했다"고 말했다.김상혁의 장발과 울프컷, 트랙재킷 패션도 당시 큰 인기를 끌었다고. 그는 "긴 머리에 울프컷을 하고 트랙재킷을 입었는데 그 스타일이 굉장히 화제가 됐다"며 "당시에는 패션 아이콘 같은 존재였다"고 자했다.한편 유호석은 2019년 7세 연하의 비연예인과 결혼해 두 딸을 품에 안았다. 최근 그는 "6살, 4살 아이들이 있다. 육아하면서 조용히 지내고 있었다"며 두 아이의 아빠가 된 근황을 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr