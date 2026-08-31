1세대 아이돌 클릭비가 단체 소속사 없이 활동하는 현실을 솔직하게 털어놨다.
31일 유튜브 채널 '동해물과 백두은혁'에는 "누나가 벨트를 풀고 날 꼬셨어" 잘생겨서 누나들 줄섰던 클릭비 아이돌인생ㅋㅋㅋㅋ 11년만에 컴백해서 입터진 클릭비'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 클릭비 김상혁, 유호석, 오종혁은 현재 팀 활동을 관리해 주는 단체 소속사가 없다고 밝혔다. 오종혁은 "클릭비 멤버들이 다 같이 속해 있는 회사가 없다. 단체 채팅방에서 서로 가능한 날짜를 물어보고 일정을 맞춘다"고 설명했다. 개인 활동과 생업이 다른 일곱 멤버의 시간을 맞추는 일은 쉽지 않다고. 김상혁이 "멤버들의 스케줄뿐만 아니라 마음까지 생각해야 한다"며 "실제로 '난 이 시기에는 일 못 한다'고 말한 멤버가 있다"고 밝혔다.
이에 은혁은 "소속사보다 병원이 더 필요할 것 같다. 최초로 병원 운영 엔터테인먼트를 찾아보시라"고 제안해 폭소를 유발했다.
오종혁은 직접 노민혁과의 불화설을 언급했다. 그는 둘의 관계가 소원해져 약 11년간 만나지 못했다고 털어놓으며 "사이가 좋지 않았던 시기가 있었다. 그동안 기다려준 팬들에게 미안한 마음이 크다"고 고백했다. 긴 공백을 지나 다시 뭉친 뒤에는 누구보다 적극적으로 팀 활동에 나서고 있다고 밝혔다. 별도의 매니저 없이 멤버들이 직접 운전해 이동하는 경우도 있다고.
김상혁은 "아침 일찍 일어나서 직접 차를 몰고 스케줄에 간다. 예전에는 회사에서 모든 걸 준비해 줬지만 지금은 저희가 알아서 해야 한다"고 말했다.
체력과 혈당 관리도 빼놓을 수 없는 중요한 준비 과정이 됐다. 유호석은 "이제는 촬영하다가 당이 떨어질 수 있어서 가방 속에 초콜릿과 과자를 챙겨다닌다"고 밝혀 웃음을 선사했다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
31일 유튜브 채널 '동해물과 백두은혁'에는 "누나가 벨트를 풀고 날 꼬셨어" 잘생겨서 누나들 줄섰던 클릭비 아이돌인생ㅋㅋㅋㅋ 11년만에 컴백해서 입터진 클릭비'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 클릭비 김상혁, 유호석, 오종혁은 현재 팀 활동을 관리해 주는 단체 소속사가 없다고 밝혔다. 오종혁은 "클릭비 멤버들이 다 같이 속해 있는 회사가 없다. 단체 채팅방에서 서로 가능한 날짜를 물어보고 일정을 맞춘다"고 설명했다. 개인 활동과 생업이 다른 일곱 멤버의 시간을 맞추는 일은 쉽지 않다고. 김상혁이 "멤버들의 스케줄뿐만 아니라 마음까지 생각해야 한다"며 "실제로 '난 이 시기에는 일 못 한다'고 말한 멤버가 있다"고 밝혔다.
이에 은혁은 "소속사보다 병원이 더 필요할 것 같다. 최초로 병원 운영 엔터테인먼트를 찾아보시라"고 제안해 폭소를 유발했다.
오종혁은 직접 노민혁과의 불화설을 언급했다. 그는 둘의 관계가 소원해져 약 11년간 만나지 못했다고 털어놓으며 "사이가 좋지 않았던 시기가 있었다. 그동안 기다려준 팬들에게 미안한 마음이 크다"고 고백했다. 긴 공백을 지나 다시 뭉친 뒤에는 누구보다 적극적으로 팀 활동에 나서고 있다고 밝혔다. 별도의 매니저 없이 멤버들이 직접 운전해 이동하는 경우도 있다고.
김상혁은 "아침 일찍 일어나서 직접 차를 몰고 스케줄에 간다. 예전에는 회사에서 모든 걸 준비해 줬지만 지금은 저희가 알아서 해야 한다"고 말했다.
체력과 혈당 관리도 빼놓을 수 없는 중요한 준비 과정이 됐다. 유호석은 "이제는 촬영하다가 당이 떨어질 수 있어서 가방 속에 초콜릿과 과자를 챙겨다닌다"고 밝혀 웃음을 선사했다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
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