사진 = 안유진 인스타그램

사진 = 안유진 인스타그램

사진 = 안유진 인스타그램

사진 = 안유진 인스타그램

아이브 안유진이 한강을 배경으로 한 자연스러운 일상을 공개하며 청량한 매력을 드러냈다.안유진은 최근 자신의 인스타그램에 "끝까지봐바"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 안유진은 한강 산책로의 나무 데크 위에서 화이트 오프숄더 스타일의 긴소매 상의를 입고 브이 포즈를 취하며 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 긴 블랙 헤어를 자연스럽게 늘어뜨린 모습과 보조개가 드러나는 환한 표정이 어우러졌으며 뒤로 자전거와 강변 산책로, 푸른 하늘과 구름이 함께 담겨 시원한 분위기를 더했다.이어진 사진에서 안유진은 강변 난간 앞에 서서 안경을 착용한 채 카메라를 바라보고 있다. 어깨가 드러나는 화이트 상의와 목걸이가 포인트를 이루고 있으며, 잔잔한 강물과 맞은편으로 늘어선 고층 건물들이 배경을 채워 도심 풍경과 함께 차분한 분위기를 완성했다.또 다른 사진에서 안유진은 실내 복도를 걷다 뒤를 돌아 활짝 웃는 모습을 담았다. 한쪽 어깨가 자연스럽게 드러난 화이트 상의와 작은 블랙 숄더백을 매치했으며 손에는 휴대전화를 들고 환한 미소를 짓는 모습이 편안한 매력을 전했다.마지막 사진에서 안유진은 강변을 배경으로 셀카를 촬영하며 눈을 감고 입술을 내민 포즈를 취했다. 따뜻한 햇살이 얼굴과 어깨를 비추고 있으며 뒤편으로 강과 도심 건물, 푸른 하늘이 함께 담겨 여유로운 풍경을 완성했다.이를 본 팬들은 "끝까지봤는데 심쿵해서 119불럿어요", "끝까지보면 후회 없습니다", "너무 예뻐", "유진언니사랑해요", "승리의 브이 유진", "매일 매일 행복했으면 좋겠다" 등의 댓글을 달았다.한편 안유진은 2003년생으로 23세다. 최근 안유진이 속한 아이브는 첫 번째 월드 투어 'SHOW WHAT I AM'(쇼 왓 아이엠)을 통해 전세계 팬들과 만났다. 안유진은 tvN '우주떡집'에 출연 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr