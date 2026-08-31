사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

아이브 장원영이 어린 시절 사진과 생일을 기념하는 일상을 공개하며 시선을 모았다.장원영은 최근 자신의 인스타그램에 "Birthday bab"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 장원영은 'HAPPY BDAY' 문구가 장식된 디저트와 함께 어린 시절 사진을 거울 위에 올려둔 모습을 공개했다. 민트와 핑크, 노란색 아이싱으로 꾸며진 디저트와 하트 모양 장식, 알록달록한 비즈가 더해져 생일 분위기를 한층 돋보이게 했으며, 가운데 놓인 어린 시절 사진이 자연스럽게 시선을 끈다.이어진 사진에서 장원영은 차량 뒷좌석에 앉아 커다란 꽃다발을 품에 안고 카메라를 바라보고 있다. 블랙 슬리브리스 의상에 긴 웨이브 헤어를 자연스럽게 늘어뜨렸으며, 화이트와 오렌지 컬러 꽃들이 어우러진 풍성한 꽃다발이 화면을 가득 채우며 화사한 분위기를 더했다.또 다른 사진에서 장원영은 벽면에 풍경화가 그려진 레스토랑에서 촛불이 켜진 케이크를 두 손으로 들고 미소를 짓고 있다. 블랙 원피스 차림으로 테이블 앞에 선 모습과 은은한 조명, 식기와 음식이 놓인 테이블이 함께 담기며 생일을 기념하는 순간을 따뜻하게 완성했다.마지막 사진에서 장원영은 레이스 장식이 달린 핑크색 파티 모자를 쓰고 눈을 감은 채 미소를 짓고 있다. 회색 후드 집업을 편안하게 걸친 모습과 흰색 베일이 드리운 배경이 어우러져 사랑스러운 분위기를 자아냈다.한편 2004년생으로 22세인 장원영은 국내 대표 부촌으로 꼽히는 한남동 유엔빌리지의 고급빌라를 지난 3월 137억원에 전액 현금으로 매수하기도 했다. 장원영은 다양한 브랜드의 앰버서더로 활약하며 광고계를 장악하고 있다. 뷰티, 패션, 식품, 금융, 주류 등 다양한 브랜드 모델로 활동 중인 장원영은 모든 영역을 접수한 넘사벽 '광고 퀸' 행보로 대체 불가한 영향력을 아낌없이 발휘하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr