사진 = 카리나 인스타그램

사진 = 카리나 인스타그램

사진 = 카리나 인스타그램

에스파 카리나가 강렬한 무드와 편안한 캐주얼 스타일을 오가며 서로 다른 분위기를 담아냈다.카리나는 최근 자신의 인스타그램에 "Run Star Crush"라는 멘트를 남기며 사진을 공개했다.공개된 사진 속 카리나는 어두운 공간에서 붉은 후드를 머리에 쓴 채 카메라를 가까이 바라보고 있다. 긴 블랙 헤어와 앞머리가 얼굴을 자연스럽게 감싸고 있으며, 조명이 비친 또렷한 눈매와 차분한 표정이 어우러져 한층 강렬한 분위기를 완성했다.다른 사진에서 카리나는 흰색 벽돌 벽 앞에 서서 흰색 크롭 상의와 블랙 팬츠를 매치한 캐주얼한 스타일을 선보였다. 양손을 주머니에 넣은 채 옆을 바라보는 자연스러운 포즈와 허리 라인을 드러낸 실루엣이 담백한 분위기를 더했고 길게 내려오는 블랙 헤어가 전체 스타일과 조화를 이뤘다.이어진 사진에서 카리나는 검은 벽돌 벽을 배경으로 낮은 턱에 앉아 두 무릎을 끌어안은 자세를 취하고 있다. 흰색 상의와 블랙 팬츠, 볼륨감 있는 스니커즈가 함께 어우러진 가운데 시선을 옆으로 향한 모습이 담기며 절제된 무드가 자연스럽게 이어졌다.한편 카리나는 2000년생으로 26세다. 카리나가 속한 그룹 에스파는 두 번째 정규 앨범 'LEMONADE(레모네이드)'를 발매했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr