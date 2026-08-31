김진곤이 'TV쇼 진품명품'에 출연했다. / 사진=KBS

김진곤이 'TV쇼 진품명품'에 출연했다. / 사진=KBS

개그맨 김진곤이 3억원 상당의 영정을 감정하며 남다른 촉을 발휘했다.김진곤은 지난 30일 방송된 KBS1 'TV쇼 진품명품'에 출연해 김가은, 신윤승과 함께 쇼감정단으로 나섰다.이날 김진곤은 등장부터 '개그콘서트' 속 김진순 할머니 캐릭터로 변신했다. 그는 "아이고, 안녕하세요. 김진순 할머니예요. 어릴 때부터 쓰던 게 진품명품이에요. 어려운 게 있으면 나에게 물어봐라"고 말하며 인사했다.첫 번째 의뢰품으로는 문헌공 이창수의 영정이 등장했다. 김진곤은 영정을 살펴본 뒤 "이런 걸 처음 본다"며 "색도 그렇고 AI로 만들어서 구겨놓은 것처럼 보존이 잘됐다"고 말했다. 그림 속 인물의 모습을 두고는 "그림 그릴 때 이발을 깔끔하게 하신 것 같다"고 덧붙였다.해당 영정은 조선 후기 도화서 화원 변상벽이 1762년 그린 작품이었다. 약 250년 동안 후손들이 보관해온 것으로, 김진곤은 추정 감정가로 1억5000만원을 제시했다. 전문가가 밝힌 추정 감정가는 3억원이었다. 김진곤은 쇼감정단 가운데 실제 감정가에 가장 가까운 금액을 적어 장구를 획득했다.이어 고가구 반닫이와 백자 양각 병의 감정에도 참여했다. 백자 양각 병에서는 도자기에 적힌 '현주'라는 글씨에 주목해 비슷한 글씨가 남은 도자기가 많은지 질문하기도 했다. 김진곤은 해당 의뢰품의 추정 감정가로 500만원을 제시했다.김진곤은 이날 세 의뢰품의 특징을 살펴보고 직접 가격을 추정하며 쇼감정단으로 활약해 눈길을 끌었다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr