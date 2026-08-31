사진 = 성해은 인스타그램

사진 = 성해은 인스타그램

사진 = 성해은 인스타그램

사진 = 성해은 인스타그램

인플루언서 성해은이 화사한 핑크 스타일링으로 청순한 매력을 드러냈다.성해은은 최근 자신의 인스타그램에 "🩷"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 성해은은 붉은 벽돌 건물과 초록 식물이 어우러진 야외 공간을 배경으로 연한 핑크 컬러의 골지 미니 원피스를 입고 카메라를 바라보고 있다. 한쪽 어깨에는 흰색 가방을 메고 긴 웨이브 헤어를 자연스럽게 늘어뜨린 모습이 담겼으며, 담백한 표정과 차분한 분위기가 시선을 끈다.이어진 사진에서 성해은은 흰색 가방을 두 손으로 가볍게 잡은 채 고개를 살짝 기울이며 미소를 짓고 있다. 뒤편으로 벽돌 건물과 나무, 초록 식물이 함께 담겨 밝은 햇살 아래 편안한 분위기를 더했다.또 다른 사진에서 성해은은 같은 장소에서 흰색 가방을 어깨에 멘 채 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 슬림한 실루엣의 원피스와 길게 내려오는 헤어스타일이 어우러지며 단정한 분위기를 완성했다.마지막 사진에서 성해은은 한 손으로 긴 머리카락을 가볍게 들어 올린 채 카메라를 응시하고 있다. 콘크리트 담장과 벽돌 건물, 나무가 함께 어우러진 배경 속에서 자연스러운 포즈와 부드러운 비주얼이 돋보였다.이를 본 팬들은 "진짜 어떤 옷을 입어도 해은 분위기로 만들어버리는 것 같아", "사진을 보고 있으면 괜히 하루가 조금 더 특별해지고 행복해지는 기분이야", "너무 예뻐", "화이팅", "어쩌자규 또 이뻐", "핑크공쥬" 등의 댓글을 달았다.승무원 출신에서 130만 구독자를 보유한 인플루언서로 전향한 지 단 몇 년 만에 전용 84㎡ 기준 실거래가가 50억 원을 상회하는 초고가 아파트에 자력으로 입성했다는 사실을 알린 바 있다. 과거 힘들었던 과거를 공개한 성해은의 성공에 네티즌들의 반응은 뜨겁다.한편 1994년생인 성해은은 티빙 오리지널 예능 '환승연애2'를 통해 대중에게 이름을 알렸으며 현재는 방송과 유튜브를 넘나들며 활발한 활동을 이어가고 있다. 성해은은 '환승연애2' 출연 이후 5년 동안 근무하던 대한항공을 퇴직하고 유튜버 겸 인플루언서로 활동 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr